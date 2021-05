Isola 2021: Arrivisti puniti ma “rubano” un naufrago, scintille Cerioli-Lodo

Roberto Ciufoli ha infranto le regole e per questo è arrivata una punizione molto dura per tutto il gruppo, intanto nei Primitivi c’è una spaccatura

All’Isola dei Famosi 2021 non c’è mai da stare tranquilli e anche il daytime su Canale 5 di oggi lo ha confermato. Gli Arrivisti sono sempre più penalizzati dal gioco, ma è quanto prevede il gioco. Roberto Ciufoli ha infranto le regole: ha oltrepassato la separazione tra Arrivisti e Primitivi. Lui ha spiegato di essersi allungato solo per prendere un fruttino, ma poco importa alla produzione. Per questo motivo è stata decurtata la sua porzione di riso settimanale. Matteo, Emanuela e Rosaria hanno trascorso delle ore insieme ai Primitivi per scegliere un “prigioniero” da portare con loro negli Arrivisti.

Hanno scelto Valentina Persia, perché la Tittocchia spera che con questa scelta riuscirà a infastidire in qualche modo Isolde. Quest’ultima infatti si è raccomandata di non portare la Persia, spiegando che avrebbe provato a prendere il comando del gruppo. Ma dato che Emanuela è in guerra con Isolde, Roberto e Fariba ha convinto gli altri due a scegliere proprio Valentina. Quest’ultima non l’ha presa bene: non voleva lasciare i suoi amici, ma stasera torneranno a essere tutti un grande gruppo.

Intanto c’è stato uno scontro tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. I due si sono nominati a vicenda nell’ultima puntata, ma pare sia una vera spaccatura tra i Primitivi. Dopo la puntata, Francesca ha chiesto ad Andrea cosa vuole da lei, pensando di essere stata presa di mira dall’altro. In confessionale, Cerioli alla telecamera ha confidato di essere molto nervoso per la motivazione fornita da Francesca. Quando lei gliel’ha spiegata e ha detto di non avere altre motivazioni, lui non sembrava convinto.

Pare infatti che la Lodo a lui avrebbe detto anche altro, ovvero che non la lascerebbe parlare e che nelle discussioni la metterebbe all’angolo. Insomma, secondo Andrea Cerioli la motivazione fornita da Francesca in postazione nomination sarebbe fasulla perché in realtà ne aveva di motivi per nominarlo. Motivi più concreti. Si aspettava che li dicesse anche in puntata e dato che ha usato un’altra motivazione, è giunto alle sue conclusioni. In confessionale ha detto: “Lei è chiaro che sia una grande parac..a. Ha trovato questa scusa. Penso che la sua nomination sia stata oltre che cattiva anche banale”.

Nello scontro invece le ha spiegato il suo punto di vista: Cerioli pensa che Francesca Lodo finga per non finire in nomination. Le ha detto in modo diretto che secondo lui non si espone molto e che rimane nell’ombra per non essere nominata. Sarà per questo allora che appena Francesca ha sentito il suo nome in nomination ha reagito con stupore, definendolo addirittura un colpo di scena? Stasera ne vedremo delle belle…