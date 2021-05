Isola dei Famosi stasera, Blasi stravolge tutto: 5 in nomination e chi esce

Ormai è una causa persa l’attuale edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Gli ascolti tv della scorsa settimana hanno segnato l’ennesimo tonfo: 2.858.000 spettatori con uno share del 16.8% L’interesse del pubblico ormai è perso. Ci sarà tempo per le analisi approfondite, ma ormai siamo arrivati oltre il giro di boa che rappresenta un allarme anche per la finale della quindicesima edizione. La concorrenza è forte: al lunedì vi è Un Passo dal Cielo 6 con cinque milioni di spettatori in media, mentre al venerdì Top Dieci di Carlo Conti. L’Isola dei Famosi stasera prevede l’ennesima novità. Durante il sedicesimo appuntamento del 10 maggio 2021 Ilary Blasi cambia tutto. La conduttrice farà riunire, in maniera definitiva, le due fazioni: non ci saranno più gli Arrivisti e i Primitivi, ma tutti i naufraghi saranno tutti contro tutti per conquistare il titolo finale di vincitore.

Prima della riunificazione, però, alcuni concorrenti delle due squadre si renderanno protagonisti di duelli ad alta tensione. Chi trionferà sarà salvo, chi perderà sarà spedito dritto in nomination. Al termine della puntata stasera dell’Isola dei Famosi saranno annunciati cinque concorrenti al televoto. Uno di loro dovrà dire addio all’esperienza venerdì 14 maggio 2021.

Non mancherà il momento dell’eliminazione: chi tra Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo dovrà abbandonare per sempre l’avventura?

Anticipazioni Isola dei Famosi stasera 10 maggio: il ritorno di Vera Gemma

Chi guarderà L’Isola dei Famosi stasera, lunedì 10 maggio, assisterà al ritorno di Vera Gemma in studio. Ci sarà il finto incontro con Jeda? La coppia si è già mostrata insieme sui social in diverse occasioni. Oltre a Vera, in studio anche Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Giulia Salemi e Akash Kumar. Il modello, che ha costruito dietro compenso il finto gossip con Antonella Fiordelisi, sarà protagonista di una prova a favore di due dei naufraghi più amati da lui.

Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi: il ritorno dopo l’abbandono in diretta

Ci sarà anche Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi stasera. L’opinionista, nell’ultima puntata, era stata costretta ad abbandonare a causa di una puntura da vespa. Questo le aveva procurato un gonfiore della mano e la cantante si è dovuta sottoporre a controlli medici.