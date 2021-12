Ascolti tv ieri 1 dicembre, top e flop: Tutta colpa di Freud e Rai1 arrancano

Ascolti tv e share del prime time di mercoledì 1 dicembre 2021 – Canale Cinque continua a non riuscire ad ingranare sul fronte fiction. A differenza di Rai Uno, che ogni qual volta che propone un prodotto seriale raccoglie risultati eccellenti, la rete ammiraglia Mediaset ha problemi a fidelizzare il pubblico con le serie tv. Ulteriore testimonianza in tal senso arriva dalla messa in onda del primo episodio di Tutta colpa di Freud, che ha interessato 2.592.000 spettatori (12.6% di share), numeri per nulla entusiasmanti. Non bene nemmeno il film del primo canale della tv di stato, Tutto il mio folle amore, visto da 2.499.000 utenti (11.8%).

Sorride invece Federica Sciarelli che con Chi l’ha visto? strappa un ottimo 10.1% di share (1.928.000 spettatori). Tiepida la fiction Mare fuori su Rai Due, che ha convinto poco più di 1 milione di utenti. Stabile Massimo Giletti su La7 con Non è l’Arena (5.6%).

Rai 1: Tutto il mio folle amore ha raccolto 2.499.000 spettatori (11.8%).

Rai 2: Mare fuori – Stagione 2, Episodio 5 – Il passato che ritorna e Mare fuori – Stagione 2, Episodio 6 – La mamma è sempre la mamma – ha interessato 1.198.000 spettatori (5.7%).

Rai 3: Chi l’ha visto? ha catturato l’attenzione di 1.928.000 spettatori (10.1%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 662.000 spettatori (4.1%).

Canale 5: Tutta colpa di Freud – Stagione 1 Episodio 1-2 ha convinto 2.592.000 spettatori (12.6%).

Italia 1: il film Tomorrowland – Il mondo di domani ha intrattenuto 1.043.000 spettatori (5.2%).

La7: Non è l’Arena di Massimo Giletti ha incollato innanzi al teleschermo 914.000 spettatori (5.6%).

Tv8: X Factor ha raccolto 306.000 spettatori (1.7%).

Nove: Accordi & disaccordi ha convinto 329.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv mercoledì 1 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.813.000 spettatori (19.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.739.000 spettatori (15.4%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.345.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.459.000 spettatori (22.3%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.371.000 spettatori (14.8%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.575.000 (18.5%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 1 dicembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.680.000 spettatori (13.3%)

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (18%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.460.000 spettatori (18.1%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 334.000 spettatori (3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.476.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.435.000 spettatori (18%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.851.000 spettatori (23.9%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.155.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.940.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.820.000 spettatori (15.5%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 2.010.000 spettatori (14.7%).

Ascolti della mattina di mercoledì 1 dicembre 2021