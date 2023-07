Ascolti tv: Hotel Portofino, 7 Ore, Battiti Live. Chi ha vinto: top e flop

Esordio non brillante per la serie Hotel Portofino (Rai Uno) che ha intrattenuto 1.7 milioni di utenti (12.4% di share). Ha fatto peggio 7 Ore per Farti Innamorare (Canale Cinque) con 1.4 mln di spettatori (10.2%). Balzo di Battiti Live (Italia Uno) che rispetto alla scorsa settimana ha avuto 300 mila utenti in più, coinvolgendo totalmente 1.5 mln di persone (12.7%). Dato ottimo per la seconda rete Mediaset. Tutti gli altri programmi della tv generalista ampiamente sotto il milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 25 luglio 2023:

Rai Uno – Hotel Portofino ha raccolto 1.721.000 telespettatori (12.4%);

Canale 5 – 7 Ore per Farti Innamorare ha totalizzato 1.421.000 spettatori (10.2%);

Rai Due – Appena un minuto ha avuto 634.000 spettatori (4.4%);

Italia 1 – Battiti Live ha fatto compagnia a 1.525.000 spettatori (12.7%);

Rai Tre – Filorosso ha informato 616.000 spettatori (4.8%);

Rete 4 – Delitti ai Caraibi ha raggiunto 687.000 spettatori (5.1%);

La7 – In Onda Estate ha convinto 627.000 spettatori (4.4%);

TV8 – L’Ultimo dei Mohicani ha conquistato 399.000 spettatori (2.9%);

Nove – Ip Man 3 ha ottenuto 412.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv martedì 25 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a Catena ancora una volta vincono le sfide con Paperissima Sprint e Caduta Libera.

Rai Uno: Techetechetè ha totalizzato 2.873.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha ottenuto 2.334.000 telespettatori (14.8%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.262.000 spettatori (24.1%) nella prima parte e nella seconda da 3.246.000 spettatori (28.1%);

Canale 5: Caduta libera ha totalizzato 1.296.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.765.000 (15.8%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.369.000 spettatori (8.6%);

Rete 4: Controcorrente ha radunato 681.000 utenti (4.5%), nella prima parte, e 923.000 spettatori (5.8%) nella seconda;

LA7: In onda – Estate ha informato 917.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv martedì 25 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito da 1.202.000 spettatori (11.8%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 754.000 spettatori (10.4%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.684.000 spettatori (21.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.515.000 telespettatori (20.8%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.433.000 telespettatori (22.6%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato da 1.929.000 telespettatori (21.3%).

Canale 5: My home my destiny ha avuto 1.560.000 utenti (20.5%);

Canale 5: Un altro domani ha intrattenuto 1.043.000 spettatori (14.1%).

Ascolti tv della mattina di martedì 25 luglio 2023