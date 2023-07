Hotel Portofino, Rai1: le location reali e le storie vere della serie tv

Hotel Portofino è una serie televisiva britannica scritta e ideata da Matt Baker, e diretta da Adam Wimpenny. Incentrata sulla storia di Bella Ainsworth, Hotel Portofino ha debuttato sulla piattaforma BritBox il 27 gennaio 2022, mentre è stata trasmessa in prima visione italiana su Sky Serie a partire dal 28 febbraio 2022. La serie va in onda su Rai 1 a partire dal 25 luglio 2023.

Hotel Portofino: trama della serie

Ambientata nel Regno d’Italia nel 1926, la storia racconta di Bella Ainsworth, trasferitasi nel Bel Paese per gestire un lussuoso albergo nel comune ligure di Portofino. Ad accompagnarla, il marito Cecil e i figli Alice e Lucian. Intenzionata a dare alla sua famiglia un futuro di indipendenza economica, Bella deve fare i conti con la minaccia politica rappresentata da Benito Mussolini, intenzionato ad instaurare una dittatura. La protagonista si trova a fronteggiare anche Vincenzo Danioni, corrotto vicesindaco di Portofino e convinto fascista, deciso a danneggiare l’immagine dell’hotel.

Le location

Hotel Portofino è ambientata nella località che affaccia sul golfo del Tigullio. Oltre alla riviera ligure, la serie è stata girata anche in Croazia. Tre sono le città croate coinvolte per le riprese in interni: Rovigno, Fiume e Laurana. Tra gli altri luoghi osservabili nella serie, anche la Chiesa di San Giorgio, la spiaggia del Castello di Rapallo, la spiaggia di Travello nella frazione di San Michele di Pagana e frammenti di Santa Margherita Ligure. In Hotel Portofino compare anche Genova, introdotta dalla fontana di piazza De Ferrari e dai portici di via XX Settembre.

Walter Iuzzolino, produttore esecutivo della serie, ha spiegato, in un’intervista a Travel+Leisure, per quale motivo Portofino sia stata scelta come location principale: “Si tratta di luoghi incantati, bellezze ammirate in tutto il mondo, posti dove si passano i weekend, si fanno feste, si celebrano matrimoni; questa città ha un look davvero unico“.

Hotel Portofino è una storia vera?

Nonostante l’ambientazione durante il ventennio fascista, quella raccontata da Hotel Portofino è una storia inventata. Matt Baker, sceneggiatore, ha parlato delle fonti d’ispirazione che hanno portato alla nascita della serie: “Nello scrivere la serie ho notato molti parallelismi tra gli anni ’20 e il mondo d’oggi“. Baker ha spiegato come entrambi i periodi fossero andati incontro ad uno stravolgimento dell’ordine naturale delle cose, il primo a causa della Grande Guerra, conclusasi qualche anno prima, il secondo a causa della crisi economica dei primi anni duemila. “Per documentarmi, ho letto un paio di libri, per immergermi meglio in quell’atmosfera, ma nulla di più” ha infine spiegato lo sceneggiatore.

Il cast di Hotel Portofino

Oltre a Bella Ainsworth, interpretata da Natascha McElhone, la storia racconta le vicende anche di Cecil, Alice e Lucian, interpretati rispettivamente da Mark Umbers, Olivia Morris e Oliver Dench. Di seguito il cast completo:

Natascha McElhone è Bella Ainsworth

è Bella Ainsworth Lucy Akhurst è Julia Drummond-Ward

è Julia Drummond-Ward Louisa Binder veste i panni di Costance March

veste i panni di Costance March Elizabeth Carling interpreta Betty Scanlon

interpreta Betty Scanlon Oliver Dench è Lucian Ainsworth

è Lucian Ainsworth Pasquale Esposito interpreta Vincenzo Danioni

interpreta Vincenzo Danioni Rocco Fasano veste i panni di Gianluca Bruzzone

veste i panni di Gianluca Bruzzone Olivia Morris è Alice Mays-Smith

è Alice Mays-Smith Mark Umbers interpreta Cecil Ainsworth

interpreta Cecil Ainsworth Daniele Pecci è il Conte Carlo Albani

è il Conte Carlo Albani Lorenzo Richelmy veste i panni di Roberto Albani

Hotel Portofino: dove vedere la serie

Hotel Portofino va in onda su Rai 1 a partire da martedì 25 luglio. La serie è disponibile in streaming su RaiPlay e Now, mentre è disponibile on demand su Sky.