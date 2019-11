Ascolti tv 7 novembre 2019: Adrian non trionfa, Rai 1 sfiora il 20% di share

Ascolti tv giovedì 7 novembre 2019: Adrian non riesce a volare alto, trionfa Un Passo dal Cielo

Secondo i dati degli ascolti tv della prima serata di giovedì 7 novembre, Adrian Live – Questa è la Storia non parte malissimo, ma non raggiunge comunque i 4 milioni di telespettatori. Rispetto all’esordio del 21 gennaio 2019 perde oltre 5 punti. A trionfare è infatti Rai 1 con la presenza di 4.407.000 di telespettatori incollati al piccolo schermo per seguire la fiction Un Passo dal Cielo 4, registrando così uno share del 19.95%. Su Canale 5, invece, il programma di Adriano Celentano dalle 21.39 alle 22.44 registra il 15.41% di share con 3.869.000 di telespettatori (presentazione di 1 minuto: 3.675.000 – 14%). Intanto, Adrian raccoglie 1.859.000 di telespettatori con il 10.44% di share (Adrian Highlights: 1.062.000 – 9.63%). Non male, ma neanche bene per la prima puntata del programma, che lo scorso anno aveva registrato risultati molto bassi. Rai 2 registra, invece, il 6.56% di share con la presenza di 1.635.000 di telespettatori intrattenuti dal film Maleficient. Raccontare Comincia Tu con Vittorio Sgarbi su Rai 3 interessa 1.116.000 di telespettatori (4.65%) e Dritto e Rovescio su Rete 4 totalizza una media di 1.162.000 di telespettatori (6.41%).

Ascolti tv 7 novembre 2019 Access Prime Time e pomeriggio: molto bene Fiorello e Amadeus

Non va oltre il 15% di share il programma di Adriano Celentano, con questa prima puntata. Pare non sia bastato avere in studio volti come Carlo Conti, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Nel frattempo, gli ascolti tv dell’Access Prime Time vedono trionfare Rai 1 con Viva Raiplay, che ottiene 5.625.000 di telespettatori con il 22.32% di share. I Soliti Ignoti registra poi 5.881.000 di telespettatori con il 22.37% di share. Dall’altra parte Striscia la Notizia totalizza una media di 4.370.000 di telespettatori con uno share del 16.75%. Nel pomeriggio, vediamo invece Pomeriggio Cinque registrare nella prima parte 1.920.000 di telespettatori e il 16.36% di share, mentre nella seconda 2.163.000 di telespettatori e il 16,05%.

Preserale Ascolti tv giovedì 7 novembre: L’Eredità vs Caduta Libera

Il preserale come sempre vede la ‘lotta’ tra L’Eredità e Caduta Libera. Giovedì 7 novembre, L’Eredità – La Sfida dei Sette ottiene la presenza di 3.392.000 di telespettatori (20.31%) e L’Eredità 4.782.000 di telespettatori (23.45%). Canale 5 totalizza con Caduta Libera – Inizia la Sfida una media di 2.580.000 di telespettatori (16.09%) e con Caduta Libera 3.866.000 di telespettatori (19.55%).