Bonolis bacchettato da Adriano Celentano: colpa di Madre Natura

Adriano Celentano bacchetta Paolo Bonolis su Madre Natura e Ciao Darwin

Adriano Celentano è tornato in tv con il suo show Adrian e degli ospiti speciali: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti. I sei, riuniti ad un tavolo, hanno parlato a lungo della televisione di oggi e come sia cambiata rispetto al passato. Il cantante non ha potuto fare a meno di bacchettare Bonolis per il modo in cui propone la figura di Madre Natura a Ciao Darwin. A detta del ragazzo della via Gluck la regia mostrerebbe un po’ troppo, con dei primi piani eccessivi sul lato b della modella di turno. Una critica che Bonolis ha accettato di buon grande anche se non ha potuto fare a meno di replicare.

La replica di Paolo Bonolis ad Adriano Celentano

“Facendo così tu non dai nessun insegnamento ai maniaci”, ha detto Adriano Celentano a Paolo Bonolis, rimproverando il modo in cui mostra Madre Natura nel fortunato programma Ciao Darwin. Pronta la replica del presentatore di Canale 5: “Noi raccontiamo il trash, lo spettacolo in ogni epoca ha cercato di andare un pò più in la rispetto a quello che veniva proposto”. “Al giorno d’oggi i ragazzini hanno l’iPhone dove possono andare a vedere non solo il lato b di Madre Natura, ma Madre Natura quando viene coltivata da altri: quindi quello che mostriamo noi è niente!”, ha aggiunto.

Adriano Celentano dice la sua pure su Tale e Quale Show

Nel corso della nuova puntata di Adrian, Celentano ha avuto qualcosa da dire pure su Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il Molleggiato ha ammesso di non approvare il modo in cui la giuria giudica i concorrenti della trasmissione.