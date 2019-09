Ascolti tv 5 settembre 2019: Don Matteo in replica vince, la serata per Mike emoziona

Ascolti tv giovedì 5 settembre 2019: tutti i dati

La nuova stagione televisiva sta per iniziare. Da lunedì 9 settembre torneranno i onda tutti quei programmi che ci accompagneranno per tutto l’autunno e il prossimo inverno, i canali stanno scaldando i motori in attesa di contendersi il pubblico e lo share. Nel frattempo, continuano ad essere trasmesse le repliche di Don Matteo, che rimane sempre un grande successo. Il finale dell’undicesima stagione ha conquistato il pubblico, ormai molto affezionato al personaggio interpretato da Terence Hill. Le ultime due puntate di Don Matteo 11, trasmesse in prima serata su Rai 1 giovedì 5 settembre, hanno totalizzato il 15,6% di share ed hanno anche tenuto incollati un totale di 2 milioni e 800 mila telespettatori. Anche i dati d’ascolto del Maurizio Costanzo Show sono ottimi. La prima serate nel ricordo di Mike Bongiorno perde ma di poco contro il colosso Don Matteo. Lo share è comunque alto, il 14, 8% di share e un totale di 2 milioni e 400 mila telespettatori.

Dati d’ascolto di giovedì 5 settembre: come sono andate le altre prime serate

Con due programmi così appassionanti e con dei protagonisti da sempre amati dagli italiani, le prime serate di Rai 2 ed altri canali non hanno avuto lo stesso successo. Don Matteo e MCS – Allegria hanno catturato l’attenzione del pubblico, lasciando poco spazio di manovra ai concorrenti. Su Rai 2 è andato in onda il film Captain America: Il primo vendicatore (5,7% di share), su Rai 3 Beata Ignoranza (7,2%) mentre su Italia 1 Hunger Games-Il Canto della Rivota Parte II (5,8%).

Gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio

Reazione a Catena non è andata in onda nel preserale di giovedì 5 settembre. Rai 1 infatti accoglieva la partita Armenia-Italia, utile per le qualificazioni agli Europei di calcio 2019. Convince ancora La Vita in Diretta Estate con Beppe Covertini e Lisa Marzoli, il programma ha ottenuto il 14,8% di share, molto vicino alle prime serate. La soap turca Bitter Sweet, alle battute finali (venerdì 13 settembre in onda l’ultima puntata) continua a riscuotere un grandissimo successo. Lo share è alto (20,7%) e anche il numero di telespettatori che lo attende ogni pomeriggio non scherza (2 milioni e 300 mila).