Puntata finale Bitter Sweet, tutte le anticipazioni su venerdì 13 settembre

Bitter Sweet puntata finale, le anticipazioni su venerdì 13 settembre

La puntata finale di Bitter Sweet andrà in onda venerdì 13 settembre e sarà ricchissima di colpi di scena, visto che non è prevista una seconda stagione e tutte le storie dell’intreccio arriveranno perciò a conclusione. Ma veniamo subito al dunque partendo dai due protagonisti Ferit e Nazli che regaleranno ai loro fan tante emozioni.

Anticipazioni puntata finale Bitter Sweet: Hakan, Demet e Bekir arrestati

Nella puntata finale vedremo Ferit rischiare la vita perché coinvolto in uno scontro armato con Hakan; quando i due arriveranno alla resa dei conti Nazli e la signora Leman sentiranno uno sparo temeranno il peggio, anche se alla fine tutto andrà per il verso giusto: Ferit riuscirà a sottrarre l’arma da fuoco ad Hakan e a farlo arrestare; Onder infatti stava architettando la fuga da Istanbul dopo aver perso credibilità anche agli occhi di Deniz quando quest’ultimo ha scoperto che è stato lui a uccidere Demir e Zeynep. Saranno arrestati con Hakan anche Demet e Bekir.

Puntata venerdì 13 settembre Bitter Sweet: Nazli incinta di Ferit, il momento dell’annuncio

Deniz intanto organizzerà la festa di Capodanno nel suo locale anche per festeggiare la liberazione da Hakan e da sua moglie, anche se per quest’ultima il ragazzo dimostrerà maggiore compassione sperando in un suo cambiamento una volta che sarà tornata in libertà. Proprio nel locale di Deniz assisteremo a due momenti indimenticabili: Fatos chiederà a Tarik di sposarla mentre Ferit e Nazli si scambieranno i regali di Natale prima di un’importante rivelazione; in un secondo momento infatti Nazli confesserà di aspettare un bimbo da Ferit.

Ultima puntata Bitter Sweet: le storie di Alya, Deniz e Asuman

E non è finita qui: nella puntata finale di Bitter Sweet la signora Leman farà i conti col suo passato e si riconcilierà definitivamente col suo Ferit, mentre Deniz e Asuman potranno iniziare a vivere senza timori la loro storia d’amore perché Alya, tornata a Istanbul, presenterà a tutti il suo nuovo fidanzato dimostrando di non voler più nulla dal suo ex. La scena finale di Bitter Sweet vedrà Ferit e Nazli baciarsi nella villa di lui, cioè nel posto in cui si sono avvicinati per la prima volta. Tutto è bene insomma quel che finisce bene per una soap opera che nessuno dimenticherà.