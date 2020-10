Ascolti tv 22 ottobre 2020: Doc-Nelle tue mani volta alto e stravince

By

Doc – Nelle tue mani su Rai Uno ha stravinto nella prima serata di giovedì 22 ottobre 2020. I dati degli ascolti tv vedono la fiction con Luca Argentero conquistare la presenza di più di 7 milioni di telespettatori. Un ottimo risultato per il medical drama, che è tornato in onda lo scorso 15 ottobre. Scendendo nel dettaglio, la fiction Rai ha tenuto incollati al piccolo schermo 7.039.000 di telespettatori con il 30.1% di share. Nessun altro programma, in onda nella serata di ieri, sembra essere riuscito a competere contro questi dati. Infatti, su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha perso qualche punto rispetto alla scorsa settimana. Il game show di Gerry Scotti ha intrattenuto 1.622.000 di telespettatori con l’8.8%. di share. Su Italia Uno Le Iene Show ha conquistato la presenza di 1.443.000 di telespettatori con l’8.2% di share (presentazione di 31 minuti con 1.228.000 e il 4.5%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.052.000 di telespettatori (5.6%), mentre su La7 Piazzapulita ha totalizzato una media di 941.000 telespettatori con il 4.2%. Come la scorsa settimana, Doc – Nelle tue mani ha nuovamente conquistato la prima serata. Il medical drama aveva già registrato un grande successo con la sua prima stagione, nel corso della passata primavera. Ora si piazza ancora al primo posto degli ascolti televisivi. Intanto, nel pomeriggio di ieri, Il Paradiso delle Signore su Rai Uno ha intrattenuto 1.850.000 di telespettatori (15.3%). Su Canale 5, le varie soap hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.742.000 di telespettatori (17.1%); Una Vita 2.567.000 di telespettatori (16.9%) e Il Segreto 1.771.000 di telespettatori (15.8%).

Uomini e Donne ha conquistato la presenza di 2.677.000 di telespettatori con il 19.9% di share. Pomeriggio Cinque ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.597.000 di telepettatori con il 14.1% nella prima parte, 1.680.000 di telespettatori con il 13.3% nella seconda parte e 1.651.000 di telespettatori con l’11.4% nella terza parte di breve durata.

Nel preserale di giovedì 22 ottobre 2020, su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto 2.884.000 di telespettatori con 17.7% di share, mentre L’Eredità 4.248.000 di telespettatori con il 20.8%. Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida è stato visto da 2.203.000 di telespettatori con il 14.1%, mentre Caduta Libera 3.550.000 di telespettatori con il 17.9%.

Subito dopo, nell’access prime time, Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato una media di 4.894.000 di telespettatori con il 18.3%, mentre Striscia la Notizia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 3.931.000 di telespettatori con il 14.6%.