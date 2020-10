Ascolti tv 15 ottobre 2020: Doc-Nelle tue mani torna in onda e fa il botto

Grande serata per i fan di Doc – Nelle tue mani, l’attesissima fiction con Luca Argentero. Il medical drama è tornato in onda su Rai Uno nella prima serata di ieri, 15 ottobre 2020, e ha stravinto gli ascolti tv! Scendendo nel dettaglio, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 7.435.000 di telespettatori, registrando uno share del 31.9%. Nessuno dei programmi in onda nella serata di ieri si è, neanche lontanamente, avvicinato a questi dati così alti. In particolare, a seguire Chi vuol essere Milionario? su Canale 5 sono stati 1.974.000 di telespettatori, con il 10% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio ha conquistato la presenza di 1.122.000 di telespettatori, con il 5.9% di share. Su La7, Piazza Pulita ha intrattenuto 956.000 telespettatori, totalizzando uno share del 4.2%. La fiction Rai con Argentero ha chiaramente fatto il ritorno sul piccolo schermo con il botto!

Ascolti tv giovedì 15 ottobre 2020: Doc – Nelle tue mani fa il botto in prima serata, i dati delle soap e dei programmi del pomeriggio

Un ritorno col botto quello fatto da Doc – Nelle tue mani su Rai Uno nella serata di ieri! La fiction con Luca Argentero, la scorsa primavera, aveva registrato ascolti tv da record, superando anche gli 8 milioni di telespettatori. A rivelare qualche anticipazione su quanto accadrà nelle prossime puntate, ci ha pensato proprio Argentero, durante un’ospitata a Tale e Quale Show. Intanto, sempre su Rai Uno, nel pomeriggio di ieri Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 2.215.000 spettatori (17%), mentre La vita in diretta ha tenuto compagnia a 2.159.000 di telespettatori (16.7%). Su Canale 5, le soap continuano a intrattenere una buona parte di pubblico: Beautiful 2.991.000 di telespettatori (18%), Una Vita 2.594.000 di telespettatori (16.6%) e Il Segreto 1.720.000 di telespettatori (13.7%). Uomini e Donne ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.714.000 di telespettatori (19.6%) e Pomeriggio Cinque 1.762.000 di telespettatori (14.4%) nella prima parte, 1.982.000 di telespettatori (14.8%) nella seconda e 1.932.000 (13.3%) nella terza di breve durata.

Ascolti tv 15 ottobre 2020: i dati del preserale e access prime time su Rai Uno e Canale 5

Nel preserale, su Rai Uno, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato una media di 3.143.000 di telespettatori (19.5%), mentre L’Eredità 4.502.000 di telespettatori (22.3%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.374.000 di telespettatori (15.2%), mentre Caduta Libera 3.892.000 di telespettatori (19.8%). Nell’access prime time, su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ha tenuto incollati al piccolo schermo 5.318.000 di telespettatori con il 20.3% e su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.201.000 di telespettatori con uno share del 16%.