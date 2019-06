Ascolti tv 20 giugno 2019: All Together Now chiude con un buon risultato

Ascolti tv giovedì 20 giugno 2019: All Together Now contro Don Matteo 11

Ieri sera, giovedì 20 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di All Together Now, il format inglese portato in Italia grazie alla conduzione di Michelle Hunziker. Lo show ha dovuto fronteggiare il tanto amato Don Matteo che, anche in replica, sta registrando grandi ascolti. La undicesima stagione della fiction che parla dei casi risolti dai Carabinieri di Spoleto e dal prete detective interpretato da Terence Hill continua a piacere al pubblico, anche se la stagione è stata mandata in onda l’anno scorso. Il programma di Canale 5 comunque ha registrato un buon risultato, il 19% con un totale di 2 milioni e 700 mila telespettatori. Don Matteo invece ha conquistato il 13,5% di share e continua a difendersi nella prima serata del giovedì sera.

Il direttore di Canale 5 commenta il successo di All Together Now

Come è successo per i programmi di punta di Canale 5, il direttore Giancarlo Scheri ha commentato il successo di questa prima edizione. Le sue parole sono state diramate attraverso un comunicato stampa: “Con All Together Now ha vinto la musica e la qualità. Un vanto non solo numerico ma soprattutto editoriale, grazie ad un format moderno, elegante e divertente […] Michelle Hunziker ha dimostrato una volta in più il suo incredibile talento. Grazie anche a J-Ax, spiritoso e irriverente presidente di giuria e Roberto Cenci, direttore artistico e regista“. La vittoria di Gregorio Rega e l’intera serata ha inoltre fatto conquistare al programma un importante primato, l’hashtag #AllTogetherNow si è posizionato al primo posto nella classifica dei programmi più discussi sui social dell’intera giornata.

Ascolti tv: come stanno andando tutti gli altri programmi della tv italiana?

L’estate è un periodo di cambiamenti per la tv, e lo sappiamo bene. I programmi che ci hanno accompagnati per tutto il periodo invernale sono andati in vacanza ma al loro posto arrivano altre trasmissioni pronte ad allietarci nelle giornate più calde e afose. In particolare, sta riscuotendo buoni risultati La Vita in Diretta Estate con Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Il programma del pomeriggio di Rai 1 ha conquistato nella giornata di giovedì 20 giugno il 14% di share, arrivando anche al 16%. Un successo per i nuovi conduttori. Bene anche Il Paradiso delle signore e Io e Te con Diaco. I canali Mediaset non vanno di certo peggio, la nuova soap turca dell’estate Bitter Sweet sta piacendo ai telespettatori, arrivando a toccare il 19,54% e un totale di 2 milioni e 100 mila telespettatori.

Reazione a catena: il successo del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni

Sta andando davvero molto bene il game show di Rai 1, Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni. Lo show che gioca sulle parole della lingua italiana ha conquistato uno share piuttosto alto: il 23,93% solo nella giornata di ieri.