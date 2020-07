Ascolti tv 2 luglio 2020: Temptation Island conquista la prima serata

Parte alla grande Temptation Island 2020 per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Il reality delle tentazioni, che vede come conduttore Filippi Bisciglia, ha conquistato la prima serata di giovedì 2 luglio 2020. Scendendo nel dettaglio, il programma di Maria De Filippi ha registrato la presenza di ben 3.698.000 di telespettatori pari al 21.6% di share. Un ottimo risultato per questa prima puntata del reality. Il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscere finalmente le sei coppie, che in 21 giorni dovranno mettere alla prova il loro amore. Non sono di certo mancati i colpi di scena durante questo primo appuntamento! Con questo risultato, il programma di Canale 5 ha battuto la replica di Che Dio ci aiuti 5, in onda su Rai Uno. La fiction ha, infatti, tenuto incollati al piccolo schermo 1.860.000 di telespettatori pari all’11.1% di share. L’ultima puntata di Chernobyl su La7 ha, invece, registrato la presenza di 1.178.000 di telespettatori con uno share del 5.5%.

Ascolti Tv giovedì 2 luglio 2020: Temptation Island 2020 parte molto bene e conquista la prima serata, Ogni Mattina della Volpe continua a volare basso

La nuova edizione di Temptation Island, che tra i volti presenti nel cast vede anche Antonella Elia, sembra aver già conquistato il pubblico di Canale 5. Ora i telespettatori attendono di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. Nel frattempo, nella giornata di ieri, l’Access prime time viene vinto da Techetechetè su Rai 1, che ha ottenuto la presenza di 3.408.000 spettatori con il 17.1%. Dall’altra parte, su Canale 5, Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.994.000 di telespettatori con uno share del 15.4%. Continua, invece, a volare basso Ogni Mattina, il nuovo programma con Adriana Volpe e Alessio Viola in onda su Tv 8 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. La trasmissione ha, infatti, raccolto di fronte al piccolo schermo 96.000 telespettatori (1%).

Ascolti Tv preserale 2 luglio 2020: Reazione a Catena vs Avanti un Altro!

Continua la sfida dell’estate tra Reazione a Catena su Rai 1 e Avanti un Altro! su Canale 5. Scendendo nel dettagliamo vediamo Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottenere un ascolto medio di 2.078.000 di telespettatori (19.4%) mentre Reazione a Catena 3.277.000 di telespettatori (23.2%). Dall’altra parte, la replica di Avanti il Primo! ha conquistato 991.000 telespettatori (9.7%) e quella di Avanti un Altro! 2.026.000 di telespettatori (15.1%).