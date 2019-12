Ascolti tv 19 dicembre: All Together Now vince su Sanremo Giovani, i dati

Dati auditel giovedì 19 dicembre: All Together Now vince su Sanremo Giovani

Serata molto interessante quella di ieri giovedì 19 dicembre che ha visto scontrarsi due programmi dello stesso genere, All Together Now e Sanremo Giovani, seppur dall’importanza decisamente diversa: i 50mila euro in palio nel programma di Michelle Hunziker fanno gola a tutti ma è ovvio che la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 valga molto di più in termini lavorativi. Ad ogni modo la sconfitta era abbastanza scontata: a perdere è stato Sanremo Giovani, in cui hanno trionfato cantanti che sembrano validi e che ha portato a casa il 13.03% di share raggiungendo 2.332.000 telespettatori; regalano soddisfazioni i dati del vincitore All Together Now: parliamo infatti del 14.7% di share per un totale di 2.583.000 telespettatori.

Buoni risultati anche per Amadeus e Sanremo Giovani

Un buon risultato per Michelle Hunziker dunque, ma anche per Amadeus che quest’anno dovrà dimostrare di essere all’altezza di un compito complesso come la conduzione di Sanremo. Ricordiamo peraltro che nonostante la sconfitta Sanremo Giovani ha fatto meglio dell’anno scorso e ciò ci induce a pensare che per il Festival ci sono eccellenti prospettive in termini di share. Ma veniamo agli altri dati degli ascolti Tv.

Ascolti tv 19 dicembre, dati access prime time e preserale: Rai ancora imbattuta

Preserale e access prime time non regalano particolari sorprese ai fan di Mediaset, visto che – come in tutti gli altri giorni della settimana – a vincere è stata Rai. Snoccioliamo qualche numero: L’Eredità si è imposto col 25% di share e 4.667.000 telespettatori sul game show di Canale 5, Conto alla rovescia, che si è difeso col 16.6% di share e 3.027.000 telespettatori. Sempre di vittoria si tratta per Rai nel confronto tra l’imbattibile I soliti ignoti e Striscia la notizia: il primo ha raggiunto 4.788.000 telespettatori e il 19.72% di share mentre il secondo si è fermato al 18.12% e a 4.400.000 telespettatori.

Dati pomeriggio giovedì 19 dicembre: Mediaset sorride

Il pomeriggio di giovedi 19 dicembre vede invece trionfare Mediaset con l’armata delle soap, Uomini e Donne e ovviamente Pomeriggio Cinque, ormai tutte garanzie per il Biscione. I dati più importanti qui di seguito: 23.38% di share e 3.000.000 di telespettatori per il programma di Maria De Filippi che di recente ha però superato persino il 26% di share; riguardo a Pomeriggio Cinque la prima parte e la seconda parte hanno raggiunto rispettivamente il 14.98% e il 16.25% di share, 1.752.000 e 2.136.000 telespettatori. I numeri sono molto buoni: almeno per il pomeridiano Mediaset può sorridere!