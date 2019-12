Sanremo Giovani 2020: scelti gli 8 cantanti in gara, ecco chi sono

Chi sono i cantanti del Festival di Sanremo Giovani 2020

Giovedì 19 dicembre, in prima serata su Rai Uno, sono stati scelti gli otto cantanti che gareggeranno a Sanremo Giovani 2020. La gara dedicata agli artisti emergenti è tornata al Festival dopo che lo scorso anno Claudio Baglioni l’ha relegata ad un’unica serata, che ha visto la vittoria di Mahmood entrato poi di diritto tra i Big. I cantanti in gara a Sanremo Giovani il prossimo anno sono 8. Tra questi c’è Tecla Insolia, la vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young di Antonella Clerici. La cantante – la più giovane del gruppo, compirà 16 anni il prossimo gennaio – è entrata in gara di diritto, dopo aver vinto per l’appunto il programma trasmesso lo scorso febbraio. Altri due artisti, invece, sono stati selezionati dall’Area Sanremo, un concorso canoro itinerante che dura diversi mesi. Stiamo parlando di Matteo Faustini e del duo femminile formato da Gabriella Martinelli e Lula.

Chi sono gli altri cantanti di Sanremo Giovani 2020

Gli altri protagonisti di Sanremo Giovani 2020, che sono arrivati in finale dopo numerose selezioni e prove intense, sono: Leo Gassman (già visto lo scorso anno a X Factor), Fadi, Marco Sentieri (che ha partecipato qualche anno fa a X Factor Romania), Fasma, Eugenio in via di Gioia.

I cantanti di Sanremo Giovani a L’anno che verrà 2019

Tutti i cantanti di Sanremo Giovani 2020 parteciperanno a L’anno che verrà in onda su Rai Uno il 31 dicembre 2019. Amadeus ha infatti deciso di dare grande visibilità a questi ragazzi, la cui strada è tutta in salita.