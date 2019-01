Ascolti tv giovedì 10 gennaio: ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5

By

Partenza alla grande ieri per la serie con Elena Sofia Ricci

I protagonisti della sfida agli ascolti di giovedì 10 gennaio 2019. Ieri sera la prima serata di Rai1 ha ospitato l’atteso ritorno della serie Che Dio ci aiuti 5. La prima puntata della nuova stagione della fortunata fiction targata Rai è stata seguita da 6.112.000 spettatori. La serie con protagonista Elena Sofia Ricci ha registrato uno share pari al 26.4%. Una partenza con il botto dunque per la serie che conta su un pubblico affezionato. Su Canale 5 invece l’appuntamento era con il film American Sniper. La pellicola diretta da Clint Eastwood e interpretata da Bradley Cooper ha ottenuto 2.047.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rai2 è andato in onda il film del 2016 Ghostbusters che è stato visto da 1.096.000 spettatori, pari al % 4.5di share. Serata all’insegna del grande cinema anche su Rai3 dove il film Lettere da Berlino ha tenuto davanti al teleschermo 1.459.000 spettatori con uno share del 5.8%.

TV Talk non convince ancora

Grande successo dunque per il ritorno della grande famiglia di Che Dio ci aiuti 5 capitanata dall’attrice Elena Sofia Ricci. La serie, giunta ormai alla quinta stagione, può contare sull’affetto e la fedeltà del pubblico italiano. La prima puntata ha ottenuto ottimi ascolti e già c’è attesa per i prossimi appuntamenti. Vediamo invece gli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Mediaset. Su Italia1 Mai dire talk ha conquistato 1.032.000 spettatori (5.1%) mentre su Rete4 il programma Freedom oltre il confine ha tenuto davanti al piccolo schermo 1.256.000 spettatori (5.8%).

Gli ascolti degli altri programmi in prime time

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata ieri sulle reti minori. Su La7 la nuova puntata di Piazza Pulita ha registrato 995.000 spettatori, pari al 5.4% di share. Su TV8 il film Trappola in fondo al mare ha interessato 436.000 spettatori, registrando uno share pari al 1.8%.