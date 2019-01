Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la prima puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario

Su Rai Uno è ricominciata la serie televisiva che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La fiction, giunta ormai alla quinta stagione, ha subito notevoli cambiamenti negli anni, in particolare per quel che riguarda il cast. Tutte le principali novità sono state descritte e raccontate nella prima puntata andata in onda giovedì 10 gennaio. Chi avesse perso i primi due episodi avrà più possibilità per rivederli. Come per ogni serie televisiva Rai Play dà la possibilità di rivedere la replica in qualsiasi momento accedendo a sito web o all’App. Gli affezionati del piccolo schermo o coloro che non fossero in possesso di una Smart Tv avranno ben due alternative per recuperare la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5.

Che Dio ci aiuti 5: le repliche su Rai Premium

Si potrà rivedere la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 su Rai Premium in prima serata domenica 13 gennaio oppure in seconda serata mercoledì 16 gennaio. Prima della messa in onda della seconda puntata sarà possibile sapere cosa sia successo nei primi due episodi della quinta stagione della serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Nella prima puntata abbiamo conosciuto le nuove protagoniste: Ginevra, la novizia del convento, e Maria, nipote di Suor Costanza. Abbiamo anche scoperto la tragedia che ha colpito Azzurra (Francesca Chillemi) e cosa sia successo a Valentina (Arianna Montefiori).

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la seconda puntata?

Molti segreti si nascondono nelle vite delle nuove protagoniste, ma per sapere di cosa si tratta bisognerà aspettare la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5. Chi avesse perso la prima puntata potrà rivederla su Rai Play e Rai Premium, mentre la seconda puntata andrà in onda giovedì 17 gennaio, sempre in prima serata sempre su Rai Uno.