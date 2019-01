Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: i segreti di Ginevra e Maria

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella seconda puntata?

Una prima puntata caratterizzata da grandi addii e da nuovi arrivi. Azzurra ha subito un grave lutto, gli autori hanno deciso di far morire l’amore della sua vita e il piccolo Davide, così la quinta stagione di Che Dio ci aiuti sarà senza Guido (Lino Guanciale). Anche Monica, interpretata da Diana Del Bufalo, non fa più parte del cast. Dopo aver lasciato Nico, infatti, Monica è tornata dal marito. Tra le new entry c’è Ginevra (Simonetta Columbu), una ragazza con la vocazione che è entrata in convento per il noviziato. A far compagnia ai protagonisti è arrivata anche Maria (Laura Adriani), la nipote di Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Nico ha scoperto di essere diventato padre, la sua ex, Asia, infatti, si è presentata al convento con il piccolo Mattia. Cosa deciderà di fare Nico? Accetterà la paternità?

Che Dio ci aiuti 5: cosa nascondono Ginevra, Maria e Gabriele?

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della seconda puntata, Il cuore in soffitta, si scoprirà un segreto che riguarda la vita di Ginevra. Suor Angela, che proprio non riesce a rimanere indifferente, inizierà ad indagare sulla novizia. Cosa nasconde la ragazza? Nico si renderà conto che l’intesa con Maria è sempre più evidente. I due ragazzi inizieranno a frequentarsi, ma anche la nipote di Suor Costanza nasconde qualcosa, di cosa si tratta? Nel frattempo. Gabriele (Cristiano Caccamo) darà un bella notizia a Valentina (Arianna Montefiori). Nel secondo episodio, Ultima occasione, Suor Angela scoprirà che Gabriele nasconde qualcosa e metterà a rischio la vita di Valentina.

Che Dio ci aiuti 5: quando va in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con la serie televisiva è per giovedì 17 gennaio. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e tutti gli altri protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.