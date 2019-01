Elena Sofia Ricci: “Mia figlia Emma non vuole raccomandazioni”

La figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo studia per fare la regista

È cresciuta la figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo. Oggi Emma ha 22 anni e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. A differenza dei suoi genitori, però, non vuole fare l’attrice bensì la regista. E da qualche anno sta studiando intensamente per realizzare il suo grande sogno. Come rivelato dalla Ricci in una recente intervista al settimanale Di Più, Emma si sta per laureare in regia al Dams di Roma. “Le mancano solo due esami”, ha confidato la protagonista di Che Dio ci aiuti. “Studia per lavorare in questo mondo ma mi ha detto chiaramente che non vuole raccomandazioni. Pensi che, da qualche mese, sta lavorando in una casa di produzione per imparare il mestiere, ma non ha voluto darmi alcun dettaglio, e neppure il padre penso ne sappia qualcosa”, ha aggiunto l’attrice 56enne.

L’attuale rapporto tra Elena Sofia Ricci e l’ex compagno Pino Quartullo

Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo hanno avuto una relazione negli anni Novanta. La coppia non si è mai sposata. Oggi i rapporti tra i due sono ottimi, complice pure la presenza di Emma. “Con il mio ex compagno ho capito che ogni rancore, dopo una separazione, va messo da parte per amore dei figli. Ci siamo riusciti, lui è presente e ha ottimi rapporti con mio marito Stefano”, ha dichiarato l’attrice. Pino Quartullo è poi convolato a nozze nel 2010 con la giornalista Margherita Romaniello.

La grande famiglia allargata di Elena Sofia Ricci

Anche Elena Sofia Ricci ha sposato un altro uomo. Dal 2003 è felice accanto a Stefano Mainetti, noto compositore e direttore d’orchestra. La coppia ha una figlia, Maria, di 14 anni.