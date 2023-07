Ascolti tv: Gerry Scotti vs Incontrada e Gigi D’Alessio, chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 15 luglio 2023

Lo show “20 anni che siamo italiani” con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (Rai 1) vince la serata, totalizzando il 16,93% di share con 1,8 milioni di spettatori. Leggero calo per gli ascolti delle repliche de Lo show dei record con Gerry Scotti che si porta a casa l’11,55% di share, rispetto al 12% della scorsa settimana. Terzo posto per Italia 1 con il film “Ritorno al futuro“, che ha raggiunto 778mila utenti e il 6,9% di share. Nulla da segnalare invece per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: l’ascolto medio è rimasto ben sotto il milione di telespettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 15 luglio 2023:

Rai Uno: 20 anni che siamo italiani ha intrattenuto 1.854.000 spettatori con il 16,93% di share;

Canale 5: Lo show dei record ha convinto 1.128.000 spettatori (11,55%);

Rai Due: Cure pericolose ha ottenuto 759.000 utenti (6,47%);

Rai tre: L’Amica Geniale ha intrattenuto 383.000 spettatori (3,17%) nella prima parte e 449.000 nella seconda (4,34%);

Italia Uno: Ritorno al futuro ha interessato 778.000 spettatori (6,96%);

Rete 4: Dynasties I è stato seguito da 459.000 spettatori (4,08%);

La 7: Eden – Un pianeta da salvare ha convinto 314.000 spettatori (3,20%);

Tv 8: Bruno Barbieri 4 Hotel ha totalizzato 264.000 spettatori (2,22%);

Nove: Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha raggiunto 262.000 persone (2,22%).

Ascolti tv sabato 15 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai 1: Techetechetè ha intrattenuto spettatori (% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint Estate è stato seguito da persone (%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a telespettatori (%);

Rete 4: Controcorrente Estate ha ottenuto spettatori nella prima parte del programma (%), mentre nella seconda ne ha avuti 742.000 (5.7%);

La 7: In Onda Estate ha raggiunto persone (%);

Rai Tre: Generazione Bellezza ha interessato spettatori (%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto spettatori (%) nella prima parte, mentre Reazione a Catena – L’Intesa

Vincente ha totalizzato spettatori (%);

Canale 5: Caduta Libera ha raggiunto spettatori (%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti (%).

Ascolti tv sabato 15 luglio 2023: il pomeriggio