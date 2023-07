Gerry Scotti: “Belen e d’Urso, inspiegabile; e a Bonolis non credete”

Gerry Scotti a ruota libera. Per il conduttore è in arrivo un tour de force. In vista della prossima stagione televisiva, Mediaset gli ha affidato La Ruota della Fortuna, nuove puntate di Caduta Libera e Lo show dei Record. A ciò va ad aggiungersi l’impegno a Tu si que vales. Intervistato da Chi Magazine, il popolare conduttore ha parlato di svariati temi legati al piccolo schermo, commentando anche gli addii rumorosissimi al Biscione di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Inoltre ha palesato una vena polemica con l’azienda per quel che riguarda la programmazione di Caduta Libera che, secondo Gerry, è poco studiata.

“Non mi so spiegare gli addii di Belen e d’Urso”

Capitolo Belen (con la quale ha lavorato a stretto contatto a TSQV) e d’Urso. Che idea si è fatto dei due addii? “Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio”. Dall’altro lato il conduttore pavese paragona il mercato televisivo a quello calcistico, sottolineando che è normale che ci siano dei cambi di casacca. “Spero di rivedere tutti in onda”, ha chiosato.

Gerry non crede a Paolo Bonolis

Sempre restando in tema conduttori, Scotti ha commentato le parole di Paolo Bonolis che a più riprese, di recente, ha detto che a breve lascerà la tv per ritirarsi a vita privata. Gerry non crede in alcun modo a tali esternazioni.

“Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione […] Non gli credo mai quando dice di voler lasciare”, ha dichiarato Gerry, che, senza troppo girarci attorno, ha rimarcato che Bonolis avrebbe detto una ‘fregnaccia’.

Scotti contro la programmazione di Caduta Libera

Si vira sul tema Caduta Libera che in questo periodo sta andando in onda alternando repliche e nuove puntate, una decisione di Mediaset che Scotti trova poco comprensibile. E lo dice senza fronzoli: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”.

Insomma, Gerry si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Anche perché in questo momento Caduta Libera sta prendendo bastonate mica da poco dal competitor Reazione a Catena. Il distacco, in termini di ascolti, è siderale. E, dunque, sì, c’è da riflettere ed, eventualmente, cambiare qualcosa nella programmazione.

Gerry Scotti: nessun attrico con Fedez

Infine ha chiarito che con Fedez non c’è stata alcuna querelle e che anzi non vede l’ora di tornare ospite a Muschio Selvaggio. Scotti aveva fatto una battuta caustica dopo la lite tra il rapper e Luis Sal. Lo stesso Fedez aveva detto pubblicamente di non sapere perché il conduttore ce l’avesse con lui. La questione, assicura Gerry, è totalmente rientrata. Anzi, non c’è mai stato alcun attrito con Fedez: “Non abbiamo, mai litigato. La mia era una battuta, molti l’hanno capita. Federico mi ha mandato un messaggio vocale il giorno dopo, ringraziandomi per aver detto che tra noi non c’erano attriti”.