Ascolti tv e Mondiali, Pier Silvio gongola: “Mediaset in crescita”

I Mondiali di calcio in Qatar hanno stravolto la programmazione Rai portando alla cancellazione, sospensione o rinvio di molte amate trasmissioni (La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore solo per fare qualche esempio). A trarne beneficio Mediaset, che non ha subito alcuna variazione a riguardo. Con una nota stampa l’azienda ha voluto festeggiare gli ultimi risultati raggiunti.

Nel comunicato si legge che, nonostante la competizione calcistica, la programmazione Mediaset sta ottenendo un netto aumento di ascolti. Il Tg5 già da settembre registrava ascolti importanti ma dall’inizio dei Mondiali sta aumentando ulteriormente l’audience in tutte le edizioni, con un picco di circa il +20% alla sera.

Ascolti tv, in crescita i programmi Mediaset

Benissimo anche Striscia la Notizia, che di recente ha registrato il record di ascolti di questa stagione con la presenza del calciatore Zlatan Ibrahimovic, e tutti i programmi del pomeriggio di Canale 5. Mediaset ha spiegato che da quando la Rai ha iniziato a trasmettere le partite di calcio tutti i format pomeridiano sono aumentati del 23%.

Un aumento perché, come spiegato in apertura, molti show non hanno subito alcuna variazione continuando così ad essere trasmessi negli orari e canali abituali. Pier Silvio Berlusconi ha dunque espresso la propria felicità dichiarando:

“Questi Mondiali d’inverno hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull’audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per un editore che vive di pubblicità e offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico è una bella notizia”

Le novità Mediaset di gennaio 2023

Nella nota Mediaset ha annunciato le novità in arrivo per il nuovo anno. A gennaio 2023 partirà il nuovo show di Piero Chiambretti, dedicato ai bambini e dal titolo La carrica dei 100e1. Tornerà poi Michelle Hunziker con la seconda edizione del sua one woman show Michelle Impossibile.

Senza dimenticare C’è posta per te, forse il people show più amato della tv italiana, che tornerà in onda con Maria De Filippi sabato 7 gennaio. Tra gli ospiti annunciati Can Yaman, che è stato già in studio in passato: questa volta l’attore turco regalerà un sorriso a una mamma di cinque figli con un marito disabile.

Mediaset ha inoltre confermato la messa in onda – nei primi mesi del 2023 – della seconda stagione di Fosca Innocenti, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.