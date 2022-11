Can Yaman sarà di nuovo protagonista a C’è Posta per Te. Il divo turco, come riferisce Blasting News, è infatti tornato in Italia e nel pomeriggio di sabato 26 novembre è stato protagonista di una registrazione delle nuove puntate del popolare people show condotto da Maria De Filippi. Dunque anche per l’edizione 2023 del programma di Canale Cinque, l’attore allieterà i telespettatori affezionati all’ammiraglia del Biscione. A conferma che l’ex fidanzato di Diletta Leotta è planato negli studi Elios, vale a dire dove viene confezionata la trasmissione, anche un video pubblicato sui social.

Il divo, fresco dell’impegno nella fiction ‘Viola come il mare’ (la serie tv non è stata un flop ma non ha nemmeno raccolto numeri da capogiro sulla principale rete Mediaset), ha regalato un sorriso a una mamma di cinque figli nonché moglie di un uomo disabile. La donna, di professione farmacista, ha tra i suoi idoli proprio Can Yaman. E proprio quest’ultimo ha dato sostegno all’ospite di Maria De Filippi che, malgrado mille difficoltà, non si è mai arresa ed ha continuato a perseguire i suoi obbiettivi e a salvaguardare l’equilibrio della sua amata famiglia.

Naturalmente, per vedere la star turca all’opera nel people show, bisognerà attendere il 2023. C’è posta per te, infatti, come di consueto aprirà i battenti poco dopo l’inizio dell’anno. Più precisamente la nuova stagione comincerà sabato 7 gennaio. E naturalmente troverà la propria collocazione nel sabato sera di Canale Cinque.

Can Yaman tra lavoro e vita privata

Gli impegni con la rete ammiraglia Mediaset non sono finiti per Yaman. Viola come il mare, di cui è protagonista assieme all’ex Miss Italia Francesca Chillemi, è stata rinnovata per una seconda stagione. Dunque tra non molto Can ritornerà sul set. Le nuove puntate della fiction, con molta probabilità, saranno trasmesse nel 2023/2024.

Capitolo gossip: dopo la chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta (si era persino parlato di matrimonio), il divo turco non ha più spiaccicato una parola sulla sua situazione sentimentale. Al momento pare che abbia il cuore libero. Altrimenti detto è single e ricercatissimo.