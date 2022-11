Giallo social su Can Yaman e Francesca Chillemi, le star della fiction Mediaset Viola come il mare. I due attori, da quando hanno iniziato a lavorare assieme sul set della serie tv, si sono mostrati sorridenti e affiatati alle tante rassegne cinematografiche e televisive a cui hanno preso parte. Non solo: Chi Magazine, qualche mese fa, ha sganciato una bomba, pubblicando delle fotografie in cui si vedono l’interprete turco e l’ex Miss Italia uscire dallo stesso portone di casa. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sostenuto che abbiano trascorso la notte assieme. Una questione spigolosa in quanto Can è single, ma Francesca no, essendo legata a Stefano Rosso da anni. La coppia ha pure una figlia. Nessuno dei diretti interessati ha commentato la vicenda che non ha così trovato né conferme né smentite. Al netto di tutto ciò, nelle scorse ore su Instagram si è verificato un fatto alquanto strano. Yaman e Chillemi hanno smesso di seguirsi a vicenda.

A che cosa sia dovuto il ‘defollow’ reciproco è un mistero al momento. Che i rapporti tra i due attori si siano incrinati? Ultimamente è accaduto qualcosa che ha mandato in frantumi l’amicizia? Oppure c’entra il fatto che nelle ultime ore Instagram ha fatto degli aggiornamenti al proprio algoritmo facendo ritrovare milioni di utenti con un sforbiciata del proprio ‘seguito’?

Difficile credere a quest’ultima ipotesi, poiché sarebbe una coincidenza davvero bizzarra il fatto che entrambi abbiano perso il ‘segui’ reciproco. Dall’altro lato è altrettanto strano pensare che ci sia stato un litigio o qualcosa che li abbia spinti a ‘defollowarsi’. Certo le vie del dietro le quinte del mondo dello spettacolo sono infinite e tutto può succedere.

Per quel che riguarda Viola come il mare, la serie tv sta ottenendo dati non entusiasmanti sul fronte ascolti, venendo puntualmente battuta da Tale e Quale Show. L’ultima puntata della fiction ha interessato 2.672.000 spettatori ed ha raggiunto il 15.7% di share. Non un flop, ma nemmeno un successo. Sicuramente i piani alti di Cologno Monzese speravano in qualcosa di più.