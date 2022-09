Francesca Chillemi e Can Yaman a Verissimo si sono stuzzicati per tutto il tempo! Sono stati i primi ospiti di Silvia Toffanin di questa stagione e hanno presentato la fiction Viola come il Mare. La nuova serie tv di Mediaset andrà in onda a partire dal 30 settembre, su Canale 5, per sei prime serate. I due attori hanno girato i dodici episodi tra Roma e Palermo, e durante le riprese ci sono stati molti gossip sul loro rapporto. Si è mormorato di un flirt tra loro, ma la scelta fatta oggi a Verissimo è stata chiara: non hanno dato retta né risposte a tutti quei gossip.

Silvia Toffanin non ha minimamente accennato alla vita sentimentale dei suoi ospiti, ed è molto strano. La conduttrice di Verissimo ha abituato il suo pubblico a domande anche un po’ scomode fatte a personaggi che non amano parlare del privato. Eppure stavolta non lo ha fatto: né una domanda a Francesca Chillemi, né una a Can Yaman. Ha ignorato i gossip su Chillemi e Yaman, e ci può stare visto che Francesca è impegnata. Tuttavia non ha fatto domande sul suo compagno, né ha chiesto a Can se ha una nuova fidanzata. Sarà successo perché erano lì solo per presentare la fiction?

I sospetti restano, ma a catturare l’attenzione è stato anche il rapporto tra Francesca Chillemi e Can Yaman. Si sono stuzzicati e hanno giocato per tutto il tempo. Quando lei stava parlando della figlia Rania e si è commossa, Can le ha passato prima un fazzoletto e poi un bicchiere d’acqua. “Trucco, lo chiamiamo?”, ha aggiunto scherzando. Francesca, rivolgendosi alla padrona di casa, ha commentato così: “Bello parlare di cose serie con lui, vero?”.

Hanno passato il tempo a scherzare, così l’attrice di Viola come il Mare ha raccontato che hanno avuto questo rapporto per tutto il tempo delle riprese. “È diventato simpatico Can con te”, ha commentato la Toffanin. La Chillemi ha spiegato che Yaman si diverte a farla arrabbiare, che gioca e si diverte a stuzzicarla. Forse perché lo fanno i loro due personaggi della fiction e loro sono ancora nei loro panni. La complicità tra Francesca Chillemi e Can Yaman non è passata inosservata, tant’è che sui social qualcuno ha persino scritto: “Continuate pure a flirtare. Povero compagno”.

Onestamente, fossi nel compagno della Chillemi, mi girerebbero parecchio nel vedere questi siparietti.

E lei non sembra che disprezza..#verissimo — Jessica id (@Jessicaid10) September 17, 2022

Comunque il compagno della chillemi mai nominato #Verissimo — Celine???? (@Sally_thunder) September 17, 2022