Ascolti tv: Don Matteo-Endless Love, chi ha vinto. Boom De Martino

Ascolti tv prime time di giovedì 12 dicembre 2024. Rai1 ha trionfato a mani basse grazie alla fiction Don Matteo che ha coinvolto 4.067.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha intrattenuto 2.560.000 utenti con uno share del 13.3%. Terza piazza per Italia1: Odio l’Estate ha radunato 1.349.000 spettatori (7%).

Molto bene su Rete4 Dritto e Rovescio che ha raggiunto 1.265.000 persone (8.5%). Su Rai3 Splendida Cornice ha intercettato 942.000 spettatori e il 5.4%. Buoni dati anche per Sky Uno: il debutto di Masterchef 14 ha avuto 881.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 721.000 utenti con il 4.9% nel secondo episodio. Su Rai2 L’Uomo dei Ghiacci: The Ice Road ha convinto 816.000 spettatori pari al 4.3%.

A chiudere PiazzaPulita su La7, che ha informato 727.000 spettatori con il 5%, Il Contadino Cerca Moglie su Nove, che ha raggiunto 477.000 utenti e il 2.5%, e l’incontro di Europa League Rangers – Tottenham su Tv8 che ha appassionato 467.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time e preserale: De Martino oltre i 6 milioni

Stefano De Martino da record: Affari Tuoi vola oltre i 6 milioni. In particolare, il programma dei ‘pacchi’ ha fatto giocare 6.005.000 spettatori (28.2%). Numeri più che ottimi a differenza di quelli di Canale5 che continua a faticare con Striscia la Notizia. Per il tg satirico di Antonio Ricci 2.886.000 utenti pari al 13.6%. Male anche sul Nove Chissà Chi è di Amadeus che ha coinvolto solamente 432.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte e 526.000 utenti con il 2.5%, nella seconda parte.

Rai1 è andata molto forte anche nel preserale: L’Eredità – La Sfida dei Sette ha avuto un ascolto medio di 2.937.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità ha radunato 4.186.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raggruppato 2.311.000 persone (17.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.470.000 spettatori (21.5%).

Altri dati Auditel degli ascolti tv del 12 dicembre 2024

La volta buona tiepida con 1.353.000 spettatori e il 15% di share. Il Paradiso delle Signore come al solito bene: 1.761.000 spettatori con il 19.9%. Sempre ottimi dati anche per La Vita in Diretta con 2.230.000 utenti e il 20.5%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.417.000 spettatori pari al 20.2%. Quindi Endless Love: 2.444.000 spettatori pari al 21%. A seguire Uomini e Donne con 2.556.000 spettatori e il 26%. La striscia di Amici ha raggruppato 1.573.000 spettatori (17.9%), quella di Grande Fratello 1.256.000 utenti (14.1%). A chiudere My Home My Destiny con 1.326.000 spettatori pari al 14.8% e Pomeriggio Cinque che ha radunato 1.231.000 spettatori pari al 13.1% nella prima parte e 1.323.000 utenti pari al 12.3% nella seconda parte.