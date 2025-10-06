Ascolti tv, Domenica In e Amici: chi ha vinto (e Mara Venier annuncia l’addio)

Domenica In, sul versante ascolti tv, non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, per usare un eufemismo. Nei primi tre appuntamenti della nuova edizione lo share è in caduta libera, con dati tutt’altro che entusiasmanti. La versione “corale” del programma non sta dando i frutti sperati. Nel frattempo, Mara Venier, ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, ha annunciato l’addio alla trasmissione. In particolare, ha spiegato che dal prossimo anno timonerà più Domenica In. Già in passato aveva più volte dichiarato che avrebbe lasciato la guida del varietà, ma poi ha sempre cambiato idea. Stavolta, però, è diverso. Laddove gli ascolti non miglioreranno, potrebbe anche essere la Rai a optare per un deciso cambio di rotta.

Mara Venier annuncia l’ennesimo addio a Domenica In

“Basta è finita, dai. No, è l’ultimo anno. Lo dico sempre, poi cominciano a scrivere. Ma non posso venire qui l’anno prossimo? Vengo a divertirmi, a stare con te. Ho già un impegno, con te!”. Così Mara Venier durante la chiacchierata concessa a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Dunque la ‘Zia’ è tornata a lasciar intendere di avere intenzione di chiudere la sua esperienza a Domenica In dopo la conclusione della stagione in corso. Come poc’anzi accennato, non è nemmeno escluso che potrebbe anche essere la Rai a scegliere di puntare su altri volti.

Gli ascolti di Domenica In, Amici di Maria De Filippi irraggiungibile

Domenica In, rispetto alla scorsa settimana, ha mostrato segni di miglioramento. I dati relativi allo share restano però non buoni. Il 5 ottobre ha avuto 2.046.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte, 1.764.000 utenti con il 15.1% nella seconda parte e 1.480.000 persone con il 13.8% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. Irraggiungibili Maria De Filippi e Silvia Toffanin, con le quali la ‘Zia’ si scontra.

Amici ha raccolto 3.009.000 spettatori pari al 22.8%. La prima parte di Verissimo, quella in onda in concomitanza con Domenica In, ha ottenuto 2.272.000 spettatori pari al 21% (il rotocalco di Canale 5 ha poi avuto 2.078.000 utenti pari al 19.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.754.000 spettatori pari al 15.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo).

Naturalmente si è all’inizio della stagione tv e, quindi, si è innanzi a uno scenario che può mutare con il passare delle settimane. Per ora, però, Amici e Verissimo danno l’impressione di essere ‘centrati’ e di avere un pubblico fidelizzato che difficilmente migrerà verso altri lidi televisivi. Tocca a Domenica In rincorrere e tenere alta la guardia. Se i dati dovessero peggiorare, inevitabilmente si dovrà correre ai ripari e apportare qualche aggiustamento in corso d’opera.