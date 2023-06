Ascolti tv: Domenica In, Blanca, Rocketman, Gialappa. Top e flop

La replica di Blanca su Rai Uno vince in scioltezza: oltre 2.4 milioni di utenti raggiunti e il 15.6% di share. Staccatissimo Canale Cinque (quasi doppiato) che ha proposto Rocketman fermo all’8.5% (1.3 milioni). Nessun’altro programma sfonda la soglia del milione di spettatori. Si avvicina Kilimangiaro su Rai Tre, in leggera crescita: 963mila utenti (6%), dato che lo fa risultare il terzo programma più visto del prime time. Medaglia di legno per Gialappa Show su Tv8 che conferma i buoni dati dell’esordio: 841mila spettatori (5.5%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 11 giugno 2023:

Rai Uno, Blanca ha appassionato 2.455.000 spettatori con il 15.6% di share;

Canale 5, Rocketman è stata vista da 1.324.000 spettatori (8.5%);

Rai Due, CSI: Vegas è stata seguita da 806.000 spettatori (4.7%);

Italia Uno, Emigratis – La resa dei conti ha appassionato 696.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre, Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha convinto 963.000 persone (6%);

Rete 4, Braveheart – Cuore impavido è stato seguito da 558.000 spettatori (4.5%);

La 7, Una Giornata Particolare ha attirato 564.000 spettatori (3.5%);

Tv8, Gialappa Show è stato visto da 841.000 telespettatori (5.5%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 288.000 persone (2%).

Ascolti tv domenica 11 giugno 2023: preserale e access prime time

Techetechetè davanti a Paperissima Sprint.

Rai Uno, Techetechetè è stato seguito da 3.182.000 spettatori con il 18.9% di share;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.717.000 persone (16.3%);

Rai Uno, L’Eredità Weekend ha ottenuto 2.470.000 telespettatori (21.5%) nella prima parte e 3.288.000 nella seconda (24.8%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.498.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 2.061.000 spettatori (16%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 673.000 spettatori (4.2%) e 741.000 nella seconda (4.4%);

La7: In onda ha raggiunto 935.000 telespettatori (5.6%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 195.000 telespettatori (1.9%).

Ascolti tv domenica 11 giugno 2023: il pomeriggio

Domenica In chiude in leggero rialzo. Il programma tornerà nella prossima stagio e al timone ci sarà di nuovo Mara Venier. In forte calo Verissimo in replica.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.304.000 spettatori nella prima parte (19%), 1.947.000 spettatori nella seconda (18.7%) e 1.799.000 (18.8%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.526.000 spettatori (15.6%);

Canale 5 – Arca di Noè: spettatori (%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2145.000 spettatori (16.7%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2212.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 1.418.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 1.257.000 nella seconda (12.6%).

Ascolti tv domenica 11 giugno 2023: la mattina

Unomattina in famiglia segnato dalla lite surreale tra Timperi e Ippoliti registra ottimi dati.