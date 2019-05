Ascolti tv 5 maggio 2019: New Amsterdam parte bene ed emoziona

Ascolti tv domenica 5 maggio 2019: la seconda stagione di New Amsterdam emoziona e parte bene

La nuova stagione di New Amsterdam è appena cominciata ed ha già emozionato il pubblico. I telespettatori sono stati accolti da delle scene davvero commoventi, quelle del dottor Max Goodwin mentre combatte la sua più grande battaglia contro il cancro. La storia ha già conquistato il pubblico italiano come quello americano, facendo partire bene questa seconda stagione. La serata del 5 maggio di Canale 5 è stata seguita da un totale di 2 milioni e 300 mila telespettatori registrando così l’11% di share. Nonostante la buona partenza della serie statunitense, Che tempo che fa di Fabio Fazio vince la serata con il 15% di share e quasi 4 milioni di telespettatori. Anche Le Iene su Italia 1 sono andate molto bene, il programma ha infatti registrato un ascolto piuttosto alto con 13,4% di share, superando così New Amsterdam. Bene anche Rai 2 e Rai 3.

Ascolti tv: come è andata la domenica pomeriggio?

Continua senza sosta e non senza battutine, la guerra degli ascolti tra le due regine della domenica pomeriggio. Stiamo parlando di Mara Venier su Rai 1 con la sua Domenica In e Barbara d’Urso su Canale 5 con Domenica Live. Le due conduttrici sin da settembre sono al centro del gossip nostrano circa gli ascolti dei loro programmi e per una serie di frecciatine che si scambiano in tv. Ma Domenica 5 maggio come sono andate le due trasmissioni? La Venier ha registrato il 18,7% di share e 3 milioni e 200 mila telespettatori mentre la d’Urso con il suo talk sul Gf e l’intervista molto sentita a Brigitta Boccoli ha conquistato invece il 14,4% di share fino ad arrivare al 13,2% nella secondo parte. E questa sera Barbara si prepara alla grande diretta da Roma per il Grande Fratello (le anticipazioni della prossima puntata).

Canale 5: il successo delle soap spagnole

Continua il successo delle soap spagnole in onda su Canale 5. I telespettatori, nonostante le tante stagioni e gli anni di messa in onda, sembrano non stancarsi delle storie raccontate. Il Segreto e Una Vita, nelle loro versioni prolungate nel fine settimane, registrano un grande successo.