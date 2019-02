Ascolti TV domenica 3 febbraio: Domenica In supera la d’Urso, L’Isola recupera

Ascolti TV domenica 3 febbraio, Domenica In supera Domenica Live: Mara Venier ha di nuovo la meglio su Barbara d’Urso

Mara Venier con Domenica In è riuscita di nuovo a superare con gli ascolti Barbara d’Urso questa domenica. La conduttrice di Rai 1, difatti, con il suo programma pomeridiano ha raggiunto ieri uno share pari al 17,7%. Lo show è stato visto da più di 3 milioni di telespettatori, contro i 2.846.000 della d’Urso. Quest’ultima con Domenica Live ha raggiunto uno share del 16,5%. Un risultato degno di nota sicuramente ma, bisogna dirlo, minore rispetto a quello della rivale. Decisamente da meno persone, invece, è stato visto La prima volta, il programma di Cristina Parodi in onda la domenica pomeriggio su Rai 3, che ha segnato l’11% di share, mentre Quelli che aspettano e Quelli che il calcio si è mantenuto intorno al 7%.

Ascolti TV domenica 3 febbraio, i programmi in prima serata: l’Isola dei Famosi

Per Mediaset ieri, in termini di ascolti TV molto meglio è andata la prima serata. Con L’Isola dei famosi la rete ha prevalso sulla Rai, battendo – anche se di poco – Che tempo che fa (che ha registrato uno share pari al 13,7% nella prima parte e 12,4% nella seconda). Il programma di Alessia Marcuzzi, invece, è riuscito a totalizzare il 14% di share. Tra i due programmi, di fatto, non vi è stato un netto distacco, sopratutto per quanto riguarda la prima parte. Considerando però la sconfitta delle prime puntate contro Che Dio ci aiuti 5, fiction seguitissima dal pubblico italiano, L’Isola di Canale 5 è riuscita a recuperare terreno questa volta.

L’isola dei famosi: due ritiri e un eliminato

A spingere il pubblico da casa a preferire l’Isola dei famosi ieri sono stati probabilmente i colpi di scena avvenuti durante la diretta. Due concorrenti, ovvero Francesca Cipriani e John Vitale si sono ritirati mentre, non tra poche polemiche, a dover lasciare il reality è stata Demetra.