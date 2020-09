Ascolti tv 27 settembre: stravince L’Allieva 3, i dati di Live-Non è la d’Urso

È ripartita alla grande L’Allieva su Rai Uno con la terza stagione, per quanto riguarda gli ascolti tv. La serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha stravinto nella prima serata di domenica 27 settembre 2020. Dopo il successo delle stagioni precedenti, la serie tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola ha totalizzato la presenza di ben 4.334.000 di telespettatori. Con uno share del 19.5% L’Allieva 3 si è così posizionata al primo posto in prima serata. Scendendo nel dettaglio, il primo episodio ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.704.000 di telespettatori (19%), mentre il secondo 3.930.000 (20.1%). Dall’altra parte, su Canale 5, Live – Non è la D’Urso ha intrattenuto 1.973.000 di telespettatori pari al 12.6% di share. Subito dopo l’anteprima di 24 minuti (1.797.000 – 7.7%), Che Tempo che Fa su Rai 3, dalle 20.30 alle 22.49, ha interessato 2.280.000 di telespettatori con il 9.2% di share. Invece, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha totalizzato la presenza di 1.246.000 di telespettatori con il 7.2% di share. Su La7 Non è L’Arena ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo 908.000 telespettatori con il 5% di share.

Ascolti tv domenica 27 settembre 2020: L’Allieva 3 su Rai Uno stravince nella prima serata

Il pubblico Rai ha riaccolto molto bene i protagonisti de L’Allieva! La terza stagione, molto attesa dai telespettatori, è riuscita a tenere incollati al piccolo schermo più di 4 milioni di telespettatori. Live – Non è la d’Urso, invece, aveva già perso la scorsa domenica contro Amadeus. Nel pomeriggio Domenica In su Rai Uno ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.635.000 di telespettatori con uno share del 15.2%, nella prima parte, e 2.555.000 di telespettatori con uno share del 16.2%, nella seconda parte. Domenica Live di Barbara d’Urso ha totalizzato la presenza di 1.840.000 di telespettatori con l’11.8% di share – presentazione di 10 minuti: 1.667.000 – 11.4%, Ultima Sorpresa: 1.527.000 – 9.2%.

Ascolti tv domenica 27 settembre, le soap: i dati di Beautiful, Una Vita e Daydreamer

Le soap su Canale 5 continuano a intrattenere milioni di telespettatori. In particolare, mantengono un risultato stabile Beautiful con 2.301.000 di telespettatori (13.1%) e Una Vita con 2.046.000 di telespettatori (11.9%). La dodicesima e ultima stagione de Il Segreto non sta appassionando molto il pubblico di Canale 5, tanto che ieri ha totalizzato la presenza di 1.677.000 di telespettatori (10.4%). Daydreamer ha intrattenuto, invece, 1.892.000 spettatori con il 12.5% di share.