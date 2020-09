Ascolti tv domenica 20 settembre: d’Urso perde contro Fialdini e Amadeus

Non brillano gli ascolti tv di Barbara d’Urso domenica 20 settembre 2020. La conduttrice napoletana non ha avuto la meglio contro la Rai né il pomeriggio né in prima serata. Domenica Live ha perso per la seconda volta consecutiva contro Da noi… a ruota libera, il talk di Francesca Fialdini. Il programma di Rai Uno ha appassionato 1.733.000 telespettatori con il 14% di share. La trasmissione della d’Urso non è andata oltre 1.694.000 e 13.84%. Un testa a testa che alla fine ha visto trionfare la Fialdini, che è cresciuta parecchio nella nuova stagione televisiva ed è riuscita a racimolare nuovi fan. Domenica sera Barbarella ha perso pure contro Amadeus. Live-Non è la d’Urso ha totalizzato 1.807.000 con 13.24% mentre Soliti Ignoti Vip ha vinto la serata degli ascolti con 3.365.000 e il 16.38%. Una giornata di certo non facile per la presentatrice Mediaset che però resta nell’obiettivo di rete. L’azienda ha infatti chiesto alla d’Urso di raggiungere il 12% di share col suo format serale. E così su Instagram la 63enne ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita con passione e devozione.

Ascolti tv domenica 20 settembre 2020: come è andata Mara Venier con Domenica In

La Domenica In di Mara Venier continua ad avere la meglio sulle soap di Canale 5. La seconda puntata della nuova edizione ha incollato davanti allo schermo 2.139.000 (13.95%) nella prima parte e 2.178.000 (17.16%) nella seconda. La soap più seguita del weekend resta Daydreamer: Can Yaman ha raggiunto il 13.91% di share. Subito dopo si piazzano Una Vita (12.41%) e Beautiful (12.30%). Ancora male Il Segreto: le ultime puntate della soap spagnola stanno registrando un trend negativo. Dal lunedì al venerdì vengono battute puntualmente da Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai Uno ambientata negli anni Sessanta. Il Segreto andrà avanti fino al prossimo dicembre: in Spagna la serie è stata chiusa per bassi ascolti.

Ascolti tv domenica 20 settembre 2020: bene il ritorno di Linea Verde

Da segnalare il ritorno positivo di Linea Verde condotto per il secondo anno consecutivo da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. La puntata d’esordio è stata seguita da 2.894.000 telespettatori con il 19.88% di share.