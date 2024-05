Ascolti tv domenica 26 maggio 2024: salta tutto, nessun dato

Altro sciopero Nielsen il che significa che i dati Auditel relativi alla giornata televisiva di domenica 26 maggio non saranno resi disponibili. Sono stati rilevati, ma non verranno diffusi. Per lo meno non saranno divulgati né lunedì 27 né martedì 28. A spiegare la situazione è il giornalista Giuseppe Candela che con un tweet ha informato di quanto sta accadendo.

“Mancata rilevazione dei palinsesti. ​A causa di uno sciopero Nielsen non saranno rilasciati i palinsesti delle giornate di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2024”. Così Candela su X. Chi era in trepidante attesa di sapere se L’Isola dei Famosi si sarebbe risollevata dopo il drammatico 12% di share dell’ultima puntata trasmessa, rimarrà a bocca asciutta.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 26 maggio 2024:

Rai 1: Carosello Carosone

Rai 2: 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star

Rai 3: Report

Rete 4: Zona Bianca

Canale 5: L'Isola Dei Famosi

Italia 1: La guerra di domani

La 7: Revenant – Redivivo

Tv8: Masterchef

Nove: Che Tempo Che Fa – Best Of

Ascolti tv domenica 26 maggio 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi

Canale 5: Paperissima Sprint

Rai 3: Chesarà…

Rete 4: Stasera Italia

La7: In Altre Parole Domenica

Rai 1: L'Eredità Weekend – La Sfida dei 7 e L'Eredità Weekend

Canale 5: La ruota della fortuna

Rete 4: Terra Amara

Ascolti tv domenica 26 maggio: il pomeriggio