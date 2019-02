Ascolti tv domenica 24 febbraio: la fiction Non Mentire in calo, sale Fazio

Ascolti tv domenica 24 febbraio 2019: la fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in calo

La prima serata di Canale 5 che ospita la fiction di tre puntate Non Mentire è in calo. La storia che vede protagonisti Laura e Andrea ha raggiunto uno share del 14,1%, in calo rispetto alla settimana passata, con un totale di 3 milioni e 300 mila telespettatori. La prima serata di Rai 1 ospitava il programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo che Fa, che invece ha conquistato il 14,7% di share con 3 milioni e 800 mila telespettatori. La prima serata di domenica 24 febbraio sembra non avere così un vincitore vero e proprio, nessuno dei due programmi delle reti ammiraglie della tv italiana ha raggiunto picchi importanti di share, anche se, come anticipato, la fiction di Canale 5, che terminerà la prossima domenica, è in netto calo rispetto al 15% di share registrato la scorsa settimana. Un buon risultato è stato invece raggiunto da The Good Doctor su Rai 2, che ha catturato l’attenzione di più di 2 milioni di telespettatori.

Ascolti tv: Mara Venier vs Barbara D’Urso

Continua la battaglia a colpi di share e curve tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Le due regine della domenica pomeriggio è da settembre che si scontrano. I loro programmi, rispettivamente Domenica In e Domenica Live, sono molto seguiti. Nonostante il cambio di orario dello show della D’Urso, voluto da casa Mediaset a partire da gennaio 2019. Gli ascolti però parlano chiaro. Domenica In ha registrato il 19% di share con 3 milioni e 200 mila telespettatori nella prima parte e nella seconda il 16,7%, mentre Domenica Live ha registrato nella prima parte 15,2% di share con un totale di 2 milioni e 500 mila telespettatori mentre è in netto calo nella seconda parte del programma con il 12,5% di share. Mara Venier, le sue interviste e le mille sorprese che hanno emozionato anche la stessa conduttrice hanno vinto sulla diretta concorrente di Canale 5.

Domenica 24 febbraio 2019: continua la guerra tra Domenica In e Domenica Live

È da settembre che Mara Venier e Barbara D’Urso si scontrano a colpi di share. Dopo l’annuncio di un suo ritorno su Rai 1 e al timone del programma storico Domenica In, si è aperta la rivalità tra la Venier e la D’Urso. La domenica pomeriggio sembra essere contrassegnata dal successo di Domenica In. Il pubblico probabilmente apprezzerà le interviste a cuore aperto di Zia Mara. Tra quelle più importanti di questa domenica, quella rilasciata da Stefano De Martino che ha avuto delle bellissime parole per l’ex moglie e madre di suo figlio, Belen.