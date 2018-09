Ascolti tv, domenica 23 settembre: Mara o d’Urso? Ecco chi ha vinto la 2 sfida

Ascolti tv domenica 23 settembre 2018: chi ha vinto tra Mara Venier e Barbara d’Urso? Ecco i risultati

Mara Venier batte Barbara d’Urso anche nel secondo round. La seconda puntata di Domenica In ha avuto la meglio su Domenica Live, come attestano gli ascolti tv di domenica 23 settembre. Zia Mara, che ha ospitato di nuovo Romina Power ma pure Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Sabrina Ferilli e Sergio Castellito, è stata seguita da oltre due milioni di telespettatori. Il pubblico di Barbarella non è andato oltre un milione e novecento mila spettatori. La d’Urso ha poi avuto la meglio quando il programma della Venier si è concluso (finisce un’ora prima per dare spazio al segmento condotto da Cristina Parodi, che all’esordio avvenuto ieri pomeriggio non ha fatto più di 1.634.000 spettatori). In quel frangente, con l’intervista a Samantha Markle, la d’Urso ha conquistato più di due milioni di telespettatori.

Mara Venier ha ringraziato il suo pubblico su Instagram

Dopo i ringraziamenti della prima puntata, Mara Venier ha scritto un messaggio ai suoi fan per gli ascolti ottenuti con la seconda puntata di Domenica In. “Grazie a tutti”, si è limitata a scrivere la conduttrice veneziana, felice come non mai di questo risultato. La Venier, infatti, non si aspettava di battere Barbara d’Urso, alla quale è legata da una lunga amicizia.