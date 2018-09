La sorella di Meghan Markle a Domenica Live: “Spero in un lieto fine”

Samantha Markle a Domenica Live: cosa ha detto sulla sorella Meghan

Samantha Markle, sorella della più famosa Meghan, è approdata in Italia. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, l’ex attrice e modella ha raccontato il rapporto con la moglie del Principe Harry. Un rapporto che si è deteriorato nel tempo, ben prima dell’incontro tra Harry e Meghan. Quest’ultima e la sorella non si vedono dal 2008 e non si parlano dal 2015. Meghan non ha inoltre alcuna relazione con il padre Thomas Markle, che non vede da ben due anni. Come raccontato da Samantha, prima del matrimonio Meghan aveva segretamente chiamato Thomas per invitarlo al grande evento del 19 maggio. “Gli aveva detto che dopo si sarebbe fatto sentire qualcuno per un invito ufficiale ma così non è stato. E mio padre è stato molto male”, ha detto Samantha. L’uomo, ex direttore della fotografia e delle luci, ha infatti avuto un infarto. “Io non vedo Meghan dal 2008 e l’ho sentita per l’ultima volta intorno al 2015. Mio padre invece non la vede da un paio di anni. Al momento mettersi in contatto con lei non è possibile. La famiglia non dovrebbe comunicare attraverso i giornali”, ha spiegato la donna, che è affetta da sclerorsi mutipla.

Samantha Markle in lacrime durante l’intervista della d’Urso

Nel corso dell’intervista con Barbara d’Urso Samantha si è pure emozionata. La Markle si è commossa quando ha rivisto le scene del matrimonio di Meghan e Harry, che ha seguito in tv come la maggior parte delle persone nel mondo. “Era così bella. Io voglio solo un rapporto felice con lei, nulla più”, ha ammesso Samantha. Che ha poi rimarcato che il padre non merita un trattamento simile da parte di Meghan visto che l’uomo ha fatto grossi sacrifici per la figlia più piccola. “Mio padre sta soffrendo terribilmente. Perché si è allontanata dalla sua famiglia? Un motivo non c’è, non lo sappiamo. Per questo parliamo attraverso tv e giornali. Vedo che Meghan è felice ma non può ignorare la sua famiglia”, ha ribadito Samantha.

Samantha Markle vuole fare pace con la sorella Meghan

“Spero in un lieto fine”, ha sottolineato Samantha Markle, che ha poi lanciato un appello alla sorella: “La tua famiglia è sempre stata questa, ti ha sempre seguita e sostenuta. Non ignorarci più. Fai la cosa giusta, quella più corretta per migliorare la situazione”. Meghan replicherà? Molto probabilmente no: la Duchessa di Sussex non ha mai risposto, almeno fino ad oggi, agli attacchi dei suoi parenti.