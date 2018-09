Chi è Samantha Markle e perché odia Meghan Markle? Cosa sapere sulla cognata del Principe Harry

Da quando il Principe Harry d’Inghilterra si è innamorato di Meghan Markle sui media americani inglesi non si fa altro che parlare di Samantha Markle. Ma chi è quest’ultima? Nient’altro che la sorella 53enne della nuova Duchessa di Sussex. La donna, conosciuta anche come Samantha Grant, ha più volte attaccato l’ex attrice di Suits, con la quale non ha rapporti da tempo, da prima che Meghan conoscesse Harry. Più precisamente dal 2008: da quell’anno Meghan e Samantha non si parlano più e la donna non è stata invitata al matrimonio reale celebrato lo scorso 19 maggio a Londra.

1. Samantha e Meghan Markle hanno lo stesso padre: Thomas Markle

Samantha e Meghan sono sorelle per parte paterna. Thomas Markle, un ex direttore della fotografia e delle luci oggi in pensione, ha avuto Samantha e l’altro figlio Thomas Junior dal primo matrimonio con Rosylyn. Successivamente si è sposato con Doria Ragland, dalla quale ha avuto Meghan nel 1981. La coppia ha poi divorziato nel 1988 e da lì Meghan ha cominciato ad avere problemi nel rapporto con il padre. Secondo quanto rivelato da Samantha, nei primi anni di vita di Meghan la famiglia allargata funzionava alla grande. “Eravamo molto uniti”, ha detto la donna, che è 15 anni più grande della sorellastra.

2. Samantha Markle malata: ha la sclerosi multipla

Qualche anno fa Samantha Markle, che ha tre figli, ha scoperto di avere la sclerosi multipla: da allora vive su una sedia a rotelle. Samantha non parla con Meghan dal 2008, da quando ha per l’appunto scoperto la sua malattia. “Meghan non mi ha mai offerto il suo supporto morale e finanziario da quando mi sono ammalata. Hollywood ha cambiato Meghan”, ha raccontato Samantha. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia Markle (tra cui l’ex marito di Samantha), la 53enne sarebbe solo gelosa della sorellastra. La donna avrebbe sempre sofferto il successo e la popolarità di Meghan che, prima di conoscere il Principe Harry, aveva ottenuto un discreto successo in tv con la serie Suits. Anche Samantha ha infatti lavorato in passato come attrice e modella ma è stata costretta a smettere a causa della sua malattia.

Samantha accusa Meghan di non aiutare il padre con i suoi problemi economici

Samantha Markle ha rivelato in un programma australiano di non apprezzare l’indifferenza della sorellastra. In particolare Samantha avrebbe chiesto più volte a Meghan di aiutare suo padre economicamente, dopo che l’uomo ha dichiarato il fallimento della sua attività nel 2016. Inoltre Thomas ha avuto alcuni problemi di salute e dopo il matrimonio (al quale non è andato) non ha più incontrato Meghan. “Se nostro padre muore è colpa tua”, ha scritto Samantha su Twitter incolpando la sorella delle condizioni di salute di Thomas, operato di recente al cuore.