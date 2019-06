Ascolti tv 23 giugno 2019: Lontano da te battuto dai Seat Music Awards

Ascolti tv domenica 23 giugno 2019: come sta andando la fiction con Megan Montaner?

Un esordio non troppo incisivo quello di Lontano da te, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista la bella Pepa de Il Segreto. La storia interpretata da Alessandro Tiberi e Megan Montaner non sta convincendo il pubblico e la fiction non riesce a decollare. I dati Auditel per la prima serata di domenica 23 giugno premiano per l’appunto i Seat Music Awards Again su Rai 1, che riescono a superare per lo share e il totale dei telespettatori la fiction di Canale 5. Il programma condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti registra infatti il 14,5% di share, al fronte del 9% di Lontano da te, con un totale di 1 milione e 400 mila telespettatori che hanno seguito la terza puntata. Subito dopo si attesta su Rai 2, la partita Danimarca-Serbia U21 con 7,8% di share.

Ascolti tv 23 giugno: come sono andati gli altri programmi della domenica

L’estate è ufficialmente iniziata! Gli italiani avranno sicuramente passato la domenica al mare o in piscina, e la tv ovviamente risolve il problema cambiando i palinsesti tv, riorganizzandoli con nuovi programmi rispetto a quelli dell’inverno. E quando si parla d’estate, si parla di Paperissima Sprint Estate. Il programma che ci accompagna in access prime time fino a settembre e che quest’anno ha alla conduzione le due veline di Striscia La Notizia e da Vittorio Brumotti riscuote un buon successo, conquistando il 17% di share.

Reazione a Catena vs Caduta Libera: qual è il game show più seguito dell’estate?

Vi avevamo già segnalato in altri articoli, di quanto Reazione a Catena stia piacendo al pubblico di Rai 1 e batta quasi sempre il suo competitor su Canale 5, Caduta Libera con Gerry Scotti. Anche durante la domenica, il game show condotto da Marco Liorni batte e non di poco Scotti. Il programma registra infatti in netto in tutta la messa in onda il 19% di share e un totale di 2 milioni e 500 mila telespettatori, al fronte del 16,9% di Caduta Libera che, comunque si difende bene.