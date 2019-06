Ascolti Tv domenica 16 giugno 2019: Lontano da te fatica a decollare

Ascolti Tv domenica 16 giugno 2019: stravincono gli under 21 Italia – Spagna, Lontano da te non decolla

Gli ascolti Tv di domenica 16 giugno 2019 hanno visto stravincere l’incontro degli under 21 di Italia – Spagna. Ieri sera la partita trasmessa su Rai 1 è stata seguita da ben 5.660.000 di telespettatori, registrando uno share del 29,4%. Meno fortunata, invece, è stata la fiction di Canale 5. La serie Tv con Megan Montaner e Alessandro Tiberi sta facendo fatica a decollare. Secondo i dati Auditel resi noti stamattina, difatti, a seguire le vicissitudini romantiche di Candela e Massimo sono stati 1.656.000 di persone, pari ad uno share dell’8,9%.

Ascolti Tv domenica 16 giugno 2019: i programmi più visti della prima serata

I due programmi più visti durante la prima serata di ieri, anche se con un netto distacco l’uno dall’altro, sono stati quindi quelli di Rai 1 (ovvero l’incontro di calcio) e Canale 5 (Lontano da Te). La partita Italia – Spagna, come anticipato, ha prevalso su tutti in termini di ascolti tv. Bene, ma non benissimo, per Lontano da te, seguito poi da NCIS (con il 7,1% di share) ed Elementary (con il 5,9% di share) su Rai 2, Report su Rai 3 (6,8% di share), Catwoman su Italia 1 (con il 5,1% di share) e Cr4 – La Repubblica delle donne su Rete 4 (3,1% di share).

Ascolti Tv domenica 16 giugno 2019: Reazione a Catena batte Caduta libera

Durante la fascia oraria preserale di ieri i due game show di Canale 5 e Rai 1 hanno attirato il numero più alto di telespettatori. Ad avere la meglio, nella giornata di domenica 16 giugno 2019, è stato però il programma condotto da Marco Liorni. A seguirlo sono stati ben 3milioni di telespettatori , totalizzando uno share pari al 22,2%. Reazione a Catena ha avuto la meglio su Caduta libera. Ieri il programma di Gerry Scotti, pur portando a casa un ottimo risultato, è stato visto da più di 2milioni e 2mila telespettatori, registrando uno share del 16,8%.