Reazione a catena: quando inizia su Rai 1 e quali sono le novità

Reazione a catena torna su Rai 1: quando inizia lo show condotto da Marco Liorni

A giungo torna su Rai 1 Reazione a catena, uno degli show più amati dal pubblico italiano. La data di inizio scelta, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, pare sia quella di lunedì 3 giugno 2019. Il gioco, dunque, pare ci accompagnerà anche durante la stagione estiva, prendendo il posto de L’Eredità di Flavio Insinna (quasi giunta al termine della sua programmazione). Per condurre Reazione a catena, quest’anno, è stato scelto Marco Liorni. Quest’ultimo in Rai vanta un gran numero di telespettatori affezionati che, nel saperlo al timone di questa nuova sfida, hanno esternato sui social il proprio entusiasmo.

Reazione a catena 2019: chi può partecipare e le ultime novità sulla nuova edizione

Recentemente la Rai ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il regolamento completo del gioco e le modalità per candidarsi a Reazione a catena. Il premio in palio sarà consegnato in gettoni d’oro ai vincitori e questi, per poter partecipare, dovranno avere un legame dimostrabile (parenti, colleghi, amici etc.). I concorrenti dovranno indicare tra di loro un capo gruppo, che poi sarà quello che farà da mediatore tra di loro e il conduttore. I casting sono stati aperti già da diverso tempo ma, durante la prima puntata, pare faranno ritorno nello show Le Furie Rosse, le ultime vincitrici della scorsa edizioni chiamate a difendere il loro titolo.

Reazione a catena: l’orario di messa in onda e l’ipotesi della prima serata

Qualche tempo fa, dopo il successo delle puntate speciali di Reazione a Catena, si era parlato della possibilità di spostare la trasmissione in prima serata. Nell’edizione 2019 dello show, però, pare che gli orari di messa in onda rimarranno gli stessi di sempre, ovvero: tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18.50 alle 20.00 su Rai 1. Che poi altri non sono che gli spazi che la rete dedica solitamente ai game quiz dell’access prime time.