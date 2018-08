Reazione a Catena torna in prima serata?

Reazione a Catena è uno dei programmi più amati di mamma Rai. In onda da oltre dieci anni nel pre-serale di Rai 1 è stato condotto al debutto da Pupo, poi da Pino Insegno, successivamente da Amadeus ed infine da qualche mese da Gabriele Corsi del Trio Medusa. Nelle due edizioni passate ad agosto e settembre sono andate in onda delle puntate speciali in prima serata con la partecipazione elle squadre migliori delle ultime edizioni e di diversi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport. Accadrà lo stesso anche quest’anno? In realtà sembra che la decisione della Rai sia un’altra.

Reazione a Catena 2018 in prime time?

A quanto pare non vedremo alcun speciale di Reazione a Catena per quest’anno in prime time. O almeno secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia: “Nonostante i buoni risultati auditel delle ultime due stagioni Reazione a Catena quest’anno non ha avuto (e non avrà) il suo torneo in prime time. Il motivo? Un aspetto legato al budget e la poca fiducia sulla conduzione di Corsi ritenuto non ancora pronto per una prima serata su Rai 1“. Sarà davvero così? Speriamo un cambiamento d’idea della Rete Ammiraglia, visto che in realtà Corsi sta avendo molti riscontri positivi per questa esperienza.

Reazione a Catena: il debutto di Gabriele Corsi alla conduzione

“Emozionato, come un bambino il primo giorno di scuola, mi accingo a registrare la prima puntata di #reazioneacatena @RaiUno. Ogni volta la stessa meravigliosa paura che ci ricorda che siamo vivi. In sottofondo, come sempre, le voci di #Linus @NicoSavi. Grazie @radiodeejay“, questo il post pubblicato da Gabriele sul suo profilo Twitter qualche ora prima della registrazione della prima puntata del famoso programma targato Rai. Si tratta della dodicesima edizione della trasmissione e prendere il testimone da un conduttore amato come Amadeus non è certo cosa facile. Eppure lui sembra esserci riuscito senza troppi problemi: riuscirà ad avere anche questa promozione in prima serata?