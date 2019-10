Ascolti tv, domenica 13 ottobre 2019: Imma Tataranni vola sempre più alto

Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 prima serata: i dati di Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni

Una prima serata quella di domenica 13 ottobre ricca di programmi e fiction sul piccolo schermo. Per quanto riguarda gli ascolti televisivi, a conquistare la scena è stata ancora Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1. La fiction vola sempre più in alto e questa volta ha registrato la presenza di 4.881.000 di telespettatori, con uno share del 22.9%. Dall’altra parte, si è difeso bene Canale 5 con Live-Non è la d’Urso. Il programma ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.205.000 di telespettatori con il 13.9% di share (presentazione di 6 minuti: 1.999.000 – 8.3%). Mantiene un dato stabile Rai 2 con Che tempo che fa. Fabio Fazio, con questa terza puntata ha visto incollati al piccolo schermo 1.337.000 di telespettatori, con uno share del 7.2%. Intanto, Italia 1 ha intrattenuto 1.771.000 di telespettatori (8.7%), mandando in onda il noto film Fast & Furious 8. Su La 7, invece, Non è l’Arena ha registrato la presenza di 1.091.000 di telespettatori, con il 5.9% di share.

Ascolti tv pomeriggio di domenica 13 ottobre 2019: i dati di Domenica In e Domenica Live

Un pomeriggio interessante per il pubblico italiano, che ha potuto intrattenersi con i programmi televisivi sul piccolo schermo. Ieri Domenica In ha interessato 2.750.000 di telespettatori con uno share del 18.8% nella prima parte in onda fino alle 15.53 e 2.252.000 di telespettatori con il 17.5% di share nella seconda parte. Domenica Live, con Lucas Peracchi che si difende dalle accuse di Eva Henger, ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.073.000 di telespettatori (16.3%) e 1.732.000 di telespettatori (12.4%), nell’ultima parte della durata di soli 7 minuti. Nell’Access prime time vediamo I Soliti Ignoti segnare il piccolo nella giornata di ieri con 6.238.000 spettatori (25.89%) alle 21.22. Dall’altra parte, Paperissima Sprint ha interessato 3.259.000 di telespettatori con il 13.6% di share.

Preserale Ascolti tv domenica 13 ottobre: L’Eredità vs Caduta Libera

Il preserale ha visto ancora in “sfida” L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha interessato 2.994.000 di telespettatori (19.2%) e L’Eredità ha ottenuto di 4.141.000 di telespettatori (22.2%). Dall’altra parte, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato la presenza di 2.273.000 di telespettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha intrattenuto 3.394.000 di telespettatori (18.7%).