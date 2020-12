Ascolti tv 13 dicembre 2020: d’Urso perde contro Fazio e film Rai1, i dati

By

La rete ammiraglia Rai vince sulle altre proposte generaliste, ma cala rispetto alle settimane precedenti. Che Tempo che fa ancora sopra Live – Non è la d’Urso

Qual è stato il programma più visto durante la serata di domenica 13 dicembre 2020? La concorrenza del prime time domenicale è particolarmente agguerrita nelle principali reti tv. Nel dettaglio, come ogni fine settimane abbiamo visto sfidarsi a colpi di share su Canale 5 Live – Non è la d’Urso, su Rai 3 il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa e su Rai 1 la commedia italiana Brave Ragazze, con la regia di Michela Andreozzi.

Anche in questa occasione ad avere la meglio è stato il film della rete ammiraglia Rai con un folto seguito di telespettatori: 3 milioni 553 mila e 793, pari al 15,35% di share. Un calo fisiologico per Rai 1, dopo la fine della fiction Vite in fuga che aveva raccolto un cospicuo seguito di appassionati davanti al piccolo schermo. Ma il primo canale ha comunque saputo tenere testa alle altre reti generaliste.

Al secondo posto nella classifica della prima serata domenicale troviamo stabile Rai 3 con Che tempo che fa. Fabio Fazio ha raccolto una media di 2 milioni e 544 mila 381 spettatori con il 9,85% di share, mentre l’ultima parte denominata Che tempo che fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.216.000 utenti. Il salotto di Live – Non è la d’Urso, invece, ha intrattenuto nella presentazione 2.354.589 milioni di telespettatori (8,82%), il programma ha poi proseguito con 2 milioni e 234 mila 395 di affezionati con il 13,79% di share.

13 dicembre 2020: gli ascolti tv del prime time

Oltre alle tre reti principali che hanno ottenuto più seguito in termini di valori assoluti, troviamo La7 con il programma Non è l’arena di Massimo Giletti che ha raggiunto uno share pari al 5,89 e un seguito di 1.540.878 nella prima parte; 988.729 mila telespettatori nella seconda (6,77%). Su Italia1 il film d’azione Batman Begins ha interessato 1.505.555 spettatori con uno share del 6,70%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.341.321 di telespettatori (5,03%) mentre NCIS New Orleans 1.285.779 di affezionati (5,06%). Infine, su Rete 4, la commedia di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta ha raccolto 532.570 di spettatori (2,39%).

Il daytime della domenica pomeriggio

Le reti Rai hanno dedicato il loro daytime pomeridiano alla maratona Telethon. Mara Venier e la sua Domenica In durante la prima parte di trasmissione, con l’ospitata del tenore Andrea Bocelli, ha raccolto davanti allo schermo 2.966.000 di spettatori, con uno share del 15,9%. Durante la seconda parte, invece, la zia nazionale ha interessato 2.673.000 di affezionati (16%). Sempre su Rai 1, dopo Mara Venier, in diretta dagli studi del Foro Italico è andata in onda la trasmissione dedicata a Telethon, condotta da Francesca Fialdini e Paolo Belli, che ha tenuto compagnia a 2.024.000 spettatori con uno share dell’11%.

Sul fronte Mediaset, le principali soap hanno appassionato il pubblico del primo pomeriggio. Beautiful ha racconto 2.336.000 spettatori, raggiungendo il 12,3% di share, Una Vita con 2.053.000 (11%). Continuando, Il Segreto ha raggiunto il 10,9% con 1.869.000 telespettatori e, infine, Daydreamer – Le Ali del Sogno è piaciuto a 2.004.000 di affezionati (12,3%). Il pomeriggio si è concluso con il salotto di Domenica Live che ha tenuto compagnia a 2.603.000 spettatori, con il 14,2% di share.