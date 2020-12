Domenica Live, caos in casa Ruta-Goria: Guenda contro Maria Teresa

In casa Goria-Ruta pare che sia sempre tempo di burrasca e tempesta. A innescare uno spigoloso caso mediatico le dichiarazioni rilasciata da Maria Teresa nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip. La giornalista ha raccontato un aneddoto del suo passato, sostenendo di aver ricevuto delle molestie sessuali da una persona potente del piccolo schermo italiano. In seguito avrebbe narrato il fatto all’ex marito Amedeo che al posto di difenderla le avrebbe risposto che se avesse accettato la proposta indecente, visto che ci sarebbe stato in ballo un programma tv importante, l’avrebbe perdonata. Esternazioni assai controverse che sono state oggetto di attenzione a Domenica Live durante la puntata del 13 dicembre. Nel salotto orchestrato da Barbara d’Urso sono intervenuti i due figli dell’ex coppia, Gianamedeo e Guenda, oltre ad Amedeo stesso, che ha detto la sua sulla vicenda attraverso un videomessaggio.

La prima a intervenire è stata Guenda che ha avuto parecchi dubbi sulle frasi pronunciate dalla madre: “Mi lascia spiazzata il fatto che lei abbia tirato in ballo mio padre… non credo che mio papà possa pensare una cosa così. Certo gli piacciono le donne, ma è un uomo garbato e gentile, forse ha fatto una battuta…”

Immediata la reazione della padrona di casa, Barbara d’Urso che ha replicato in modo netto: “Non esistono battute su una cosa simile. Se Amedeo ha detto una cosa così ha sbagliato e punto, se non l’ha detto ha sbagliato tua madre”. A questo punto è giunto il parere di Gianamedeo che ha ricordato che mamma Maria Teresa ha una memoria di ferro. Insomma, per il giovane è difficile che abbia ricordato male.

Quindi le parole di Amedeo Goria, che ha inviato a Domenica Live una clip per rispondere in prima persona sul tema: “Non mi sono mai sognato di consigliare mezzucci per la crescita professionale della mia ex moglie, tra l’altro non ne aveva bisogno. La sua carriera parla da sola. Comunque mai le ho dato cattivi consigli”. Una smentita a tutti gli effetti.

Dunque è intervenuta nuovamente Guenda che ha rivelato di aver sentito il padre prima dell’ospitata a Domenica Live. E anche in quel caso lui avrebbe smentito la versione dell’ex moglie data durante il GF Vip. “Mi chiedo perché mia mamma dica certe cose”, ha concluso scombussolata la pianista.

Chissà chi dice la verità. Mica roba da poco, visto che il tema è assai delicato e serio. Sulle violenze e sulle molestie non si scherza e non si fanno battute. ‘d’Urso docet’!