Ascolti tv 10 novembre, Nozze romane vs La Caccia-Monteperdido: i dati

Ascolti tv domenica 10 novembre 2019 prima serata: pareggio tra Nozze romane e La Caccia – Monteperdido

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 10 novembre vedono un pareggio tra le due reti televisive, Rai 1 e Canale 5. Mentre la prima manda in onda un film italiano, la rete Mediaset lancia la nuova fiction con Megan Montaner. Vediamo un pareggio tra le due, che non riescono a raggiungere il 12% di share. Scendendo nel dettaglio, La Caccia – Monteperdido su Canale 5 ha registrato la presenza di 2.544.000 di telespettatori, con l’11.7% di share. Su Rai 1, invece, il film Nozze romane ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.554.000 di telespettatori, registrando uno share dell’11.3%. Italia 1 ha intrattenuto, con una nuova puntata de Le Iene, 2.153.000 telespettatori con il 12.6% di share. Che Tempo che fa ha visto la presenza di 2.389.000 di telespettatori con il 9.7% e Non è l’Arena su La7 ha tenuto incollati alla tv 1.151.000 di telespettatori, conquistando il 6% di share.

Ascolti tv 10 novembre, pomeriggio e access prime time: i dati di domenica

E mentre la prima serata di domenica vede un pareggio tra Rai 1 e Canale 5, nel pomeriggio Domenica In, con nuove e interessati interviste, ottiene un buon risultato su Rai 1. Scendendo nel dettaglio, il programma condotto da Mara Venier ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.280.000 di telespettatori (19.4%) nella prima parte, mentre nella seconda ha intrattenuto 2.575.000 di telespettatori (16.9%). Domenica Live ha visto la presenza di 2.340.000, con uno share del 14.1% nella prima parte e 2.110.000 di telespettatori nella seconda parte, con l’11.6% di share. L’Access Prime Time vede trionfare I Soliti Ignoti su Rai 1, con ben 4.958.000 di telespettatori con il 19.6% di share. Dall’altra parte, Paperissima Sprint ha ottenuto un ascolto medio di 3.212.000 di telespettatori con il 12.7% di share.

Preserale Ascolti tv domenica 10 novembre: L’Eredità vs Caduta Libera

Il preserale vede come sempre L’Eredità e Caduta Libera, uno contro l’altro. Su Rai L’Eredità – La Sfida dei 7 ha visto di fronte al piccolo schermo 3.420.000 spettatori (17.6%), mentre L’Eredità ha registrato 4554.000 di telespettatori (21.3%). Caduta Libera – Inizia la Sfida ha segnato la presenza di 2.595.000 di telespettatori (13.6%) e Caduta Libera ha raccolto 3.518.000 di telespettatori (16.6%).