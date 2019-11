Giordana Angi in lacrime a Domenica In per la sorella Elisa

Giordana Angi si emoziona a Domenica In per la sorella minore Elisa

Prima volta a Domenica In per Giordana Angi. La cantante lanciata da Amici è stata ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai Uno domenica 10 novembre. L’artista di Aprilia ha parlato a lungo della sua carriera, iniziata ben prima del talent show di Maria De Filippi, dei suoi amici, della sua famiglia e dei suoi progetti futuri. Quando zia Mara ha nominato Elisa, la sorella minore di Giordana, mostrando anche alcune foto, la Angi non è riuscita a trattenere le lacrime. La 25enne si è emozionata pensando ad Elisa, che è nove anni più piccola ed è molto legata all’artista. Che dopo la fine del programma Mediaset si è concessa una vacanza in Grecia proprio con la ragazzina.

Le parole d’amore di Giordana Angi per la sorella Elisa

“Dopo la fine di Amici ho regalato a mia sorella un viaggio in Grecia. Volevo passare del tempo solo con lei. Siamo molto legate e il suo amore per me è importante, mi protegge da tutto. Lei è speciale, so che sarà sempre così”, ha spiegato Giordana Angi a Mara Venier. La cantautrice è molto legata alla piccola Elisa e la differenza d’età tra le due – di ben nove anni – non è assolutamente un problema. “Oggi sono felice”, ha poi assicurato Giordana, che ha da poco ritrovato l’amore.

Giordana Angi è fidanzata da poco: la confessione

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Novella 2000 Giordana Angi ha ammesso: “Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome”.