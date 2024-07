Ascolti tv: disastro Marcuzzi, buio Reazione a Catena, Olimpiadi ok

Ascolti tv prime time sabato 27 luglio 2024 – Disastroso Rai Uno che con la replica di Boomerissima di Alessia Marcuzzi raccoglie un misero 8.7% di share e solamente 937.000 utenti. Fa un po’ meglio Canale Cinque che con lo Show dei record, anche questo in replica, totalizza 1.160.000 spettatori (11.9%). A conquistare nettamente la prima serata è Rai Due che con le Olimpiadi domina, incollando innanzi alla tv 2.449.000 spettatori (19.1%). Briciole al resto del palinsesto: su Italia Uno Indiana Jones e l’ultima crociata convince 733.000 utenti (6.4%), su Rai Tre Carla ne totalizza 540.000 spettatori (4.3%), su Rete Quattro Io & Marilyn ne racimola 505.000 spettatori (4.2%).

Infine per La7, che ha proposto Eden – Un Pianeta da Salvare, 293.000 spettatori (2.7%), per Tv8, che ha trasmesso 4 Ristoranti, 314.000 utenti (2.4%), e per Nove, che ha puntato su Crimini Italiani, 344.000 spettatori(2.7%).

Ascolti tv 27 luglio 2024, Access Prime Time e Preserale

Come al solito ammiraglie appaiate, con Techetechetè con 1.974.000 utenti (14.8%) e Paperissima sprint estate con 1.851.000 telespettatori (13.9%). Da segnalare inoltre gli ottimi risultati che continua a ottenere In Onda su La7 in grado di raggiungere 722.000 utenti (5.4%).

Nel preserale Reazione a Catena di nuovo in difficoltà: nel segmento L’intesa vincente raccoglie 1.522.000 telespettatori (16.3%) e nel game 2.194.000 utenti (20.5%). Lo scorso anno, l’ultimo sabato di luglio aveva, il programma, con la guida di Marco Liorni, aveva ottenuto un ascolto di 1.662.000 spettatori (19.4%) nella prima parte e 2.574.000 utenti (25.8%.) nella seconda. Su Canale 5 male la replica di The Wall Weekend che registra 902.000 telespettatori (10.3) e 1.267.000 utenti (12.2%).

Su Rai Due bene le Olimpiadi: Canoa Slalom Batterie 1.440.000 utenti (15.7%) mentre Scherma Spada Donne e Sciabola Uomini (semifinali) 1.302.000 spettatori (11.4%).

Ascolti tv pomeriggio

Anche nel pomeriggio a dominare sono state le Olimpiadi di Parigi su Rai Due: il match di tennis Paolini-Bogdan interessa 1.829.000 utenti (13.3%), Scherma Spada Donne e Sciabola Uomini (ottavi e quarti) rileva un netto di 1.507.000 spettatori (12.1%) mentre fa il botto il Ciclismo su Strada: Cronometro Individuale Donne con un netto di 2.145.000, 22,38%.

Su Rai Uno fatica molto Linea Blu con 1.168.000 utenti (9.5%). Crisi anche per Passaggio a Nord-Ovest che racimola 807.000 spettatori (7.8%). Ancora peggio A Sua immagine: prima parte 591.000 (6.2%), seconda 588.000 (6.3%). Infine La volta buona special con solamente 710.000 utenti (8.1%).

In calo anche Canale Cinque per l’effetto Olimpiadi: Beautiful appassiona 1.947.000 telespettatori (15%), My Home My Destiny raduna 1.635.000 utenti (14.4%), La promessa totalizza 1.461.000 spettatori (14.9%). Infine il film A perfect fit interessa 956.000 persone (10.7%).