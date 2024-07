Ascolti tv 20/7-Marcuzzi, Scotti, Reazione a Catena: tonfi e batoste

Ascolti tv prima serata sabato 20 luglio 2024 – Rai Uno ha tentato un esperimento, mandare in onda in replica il meglio di Boomerissima, programma di Alessia Marcuzzi trasmesso in passato su Rai Due con discreti risultati. La riproposizione estiva sulla rete ammiraglia non è andata bene 1.174.000 spettatori pari al 12.1% di share. Pure Canale5 ha puntato su una replica, offrendo Lo Show dei Record. Anche in questo caso ascolti tutt’altro che entusiasmanti: 1.104.000 utenti (12.8%).

Rai Due, con Lui non sarà più tuo, e Italia Uno, con Indiana Jones e il tempio maledetto, appaiati: rispettivamente 716.000 spettatori (6.5%) e 723.000 utenti (7%). Fiacchi anche Rita Levi-Montalcini (Rai Tre 602.000 spettatori e il 5.4%) e Una moglie bellissima (Rete 4 di 576.000 spettatori e il 5.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha avuto 410.000 spettatori con il 4.2%. Risultato simile per Tv8 che con 4 Ristoranti ha coinvolto 462.000 persone (4.1%). Sul Nove Crimini Italiani ha avuto solamente 255.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time e preserale: tonfo di Reazione a Catena

Solito trend sulle ammiraglie nell’access prime time con Techetechetè (Rai Uno) e Paperissima Sprint (Canale 5) che hanno ottenuto risultati simili. Il primo ha totalizzato 1.946.000 spettatori (16.3%), il secondo 1.916.000 utenti (16%).

Nella fascia preserale Reazione a Catena vince come al solito ma si deve segnalare un tonfo non da poco. Il quiz show nella prima parte è finito abbondantemente sotto i 2 milioni di utenti (1.780.000, 20%) e nella seconda è andato sotto i 2,5 milioni (2.369.000, 23.7%). Numeri che accendono una spia d’allarme. Basti pensare che lo scorso anno, nella medesima data, il programma è stato guardato da 2.200.000 spettatori (24.3%) nella prima parte e da 3.064.000 utenti (27.4%) nella seconda. Si capisce al volo che il divario è più che ampio.

Su Canale5, in replica, male The Wall – I Protagonisti: 921.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.367.000 spettatori (14.2%) nella seconda.

Ascolti tv pomeriggio 20 luglio 2024

Nel pomeriggio, come al solito, Canale Cinque giganteggia su Rai Uno grazie alla consueta infornata di soap opere. Beautiful ha raggiunto 1.926.000 persone (16.6%), My Home My Destiny ne ha convinte 1.638.000 (15.6%) e La Promessa ha radunato 1.519.000 spettatori (16.7%). La curva Auditel è poi calata con Love In Aruba che ha conquistato 1.018.000 utenti (11.8%).

Rai Uno molto indietro rispetto alla concorrenza. Linea Blu ha totalizzato 1.430.000 utenti (12.8%). Poi la discesa con Passaggio a Nord Ovest che ha convinto 949.000 spettatori (9.9%). Peggio ha fattoi A Sua Immagine seguito da 709.000 persone (8%). Un po’ meglio La Volta Buona Special che ha saputo coinvolgere 1.019.000 utenti (11.9%).