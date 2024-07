Reazione A Catena, il format non convince più il pubblico: i motivi

La nuova stagione di Reazione A Catena sta facendo parecchio parlare. Già prima che andassero in onda le puntate la conduzione affidata a Pino Insegno, sostituito dello storico presentatore Marco Liorni, aveva fatto storcere il naso a molti affezionati al game show. Con l’inizio del programma le cose non sono cambiate, anzi sembrano addirittura peggiorate. Ogni sera, difatti, sui social si contano i commenti negativi contro il quiz di Rai 1. Ma che cosa non sta funzionando nello specifico? La colpa, secondo gli spettatori, non è da attribuire solo al cambio di conduzione.

Per anni Reazione A Catena ha fatto compagnia agli italiani mentre preparavano la cena. Gli appassionati del programma non vedevano l’ora che arrivasse l’estate per seguire una nuova stagione del loro game show preferito, oggi però qualcosa sembra essere cambiato ed il format non pare funzionare più come un tempo. Sicuramente il cambio di condizione ha fatto storcere il naso a molti affezionati, abituati ad associare il famoso game show delle parole alla voce di Marco Liorni. Il passaggio a Pino Insegno, tuttavia, non sembra essere l’unico problema per il pubblico. In molti continuano a lamentare sui social dei cambiamenti in peggio nella trasmissione, legati non soltanto allo stile di conduzione.

Cosa non funziona più nel format secondo il pubblico

Secondo quanto emerso dai commenti sul web, in particolar modo su X (ex Twitter), il principale motivo della minore partecipazione da parte dei telespettatori è dovuta ai concorrenti. Sono difatti numerosi gli utenti che sottolineano come la preparazione dei membri delle diverse squadre sia nettamente inferiore rispetto a quella che mostravano i protagonisti delle passate edizioni. Secondo il pubblico in molti non sono in grado neppure di rispondere a domande elementari e si presentano ai provini senza essersi allenati abbastanza. In particolare non mostrerebbero la famosa “intesa vincente” che serve ad una squadra per poter diventare campione e vincere il montepremi.

Numerosi utenti hanno fatto un paragone tra i concorrenti diventati campioni nelle scorse edizioni, evidenziando come alcuni rimanessero in gioco anche per diverse settimane. Questa tendenza sta scomparendo sempre più e le nuove squadre mantengono il titolo solo per pochi giorni, spesso non riuscendo a vincere nulla. Ciò porta gli spettatori a perdere interesse e a non tifare per quella determinata squadra.

Di seguito alcuni dei commenti su X che mostrano la perdita d’interesse da parte del pubblico a causa della poco preparazione dei concorrenti: