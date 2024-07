Reazione A Catena, pioggia di gaffe ed equivoci: web impazza

La puntata andata in onda questa sera su Rai 1 del quiz show Reazione A Catena ha fatto parecchio discutere. Sul web sono difatti comparsi vari commenti negativi, sia per le numerose gaffe dei concorrenti che per una risposta ad un gioco che ai più è risultata ambigua. In molti si sono difatti scagliati contro il conduttore Pino Insegno e la produzione del programma. Capiamo meglio che cosa è successo.

Questa sera, 7 luglio, i campioni in carica Andrea, Federica e Ludovica, ovvero I Sali Minerali, hanno sfidato Federica P., Alessandra e Gioia, ovvero Le Pacate. A dominare durante il corso di tutta la puntata sono state le gaffe. Soprattutto i primi due giochi sono stati oggetto di diverse polemiche a causa di alcune risposte da parte dei concorrenti. Una delle due catene musicali ha anche dato vita ad un equivoco che ha scatenato una vera e propria bufera sul web.

Pioggia di gaffe ed equivoci: polemica sul web

La prima gaffe ha visto protagonista Federica P. delle Pacate. La concorrente doveva indovinare la parola nascosta basandosi solo su alcune lettere. La risposta era “neofita”. Federica ha indovinato ma ha sbagliato a porre l’accento, cosa che ha scatenato diversi commenti da parte dei telespettatori.

Di seguito solo alcuni di quelli comparsi su X (ex Twitter):

E’ arrivato poi il momento del secondo gioco, ovvero quello delle catene musicali. La prima canzone nascosta era “Fotoromanza” di Gianna Nannini. Una volta ottenuti tutti gli strumenti musicali, Andrea ha provato ad indovinare il titolo sbagliandolo clamorosamente. Ha difatti chiamato il classico della Nannini “Quest’amore è una camera a gas”, riprendendo le parole cantante nel ritornello. Non è tuttavia finita qui. E’ stata difatti la seconda catena musicale a far discutere maggiormente. Nello specifico c’è stato un equivoco che ha scatenato una polemica da parte dei telespettatori.

Questa volta la canzone nascosta era “Ma Che Freddo Fa” di Nada. Ottenuti tutti gli indizi, Federica P. ha dato la risposta dicendo soltanto “Che Freddo Fa”. Insegno ha poi fatto ascoltare la canzone dicendo “E’ Ma Che Freddo Fa Di Nada” e di conseguenza in molti hanno pensato che avesse dato il punto alla squadra delle Pacate nonostante l’errore commesso. In realtà si è trattato di un enorme equivoco, in quanto i 5.000 euro per la risposta esatta sono stati assegnati alla squadra avversaria. Sul web ci sono stati numerosi commenti tra chi si è scagliato contro il conduttore e la produzione e chi, invece, ha fatto notare come la risposta non fosse stata considerata corretta.

Di seguito alcuni dei commenti su X (ex Twitter):

E ancora durante L’Intesa Vincente Andrea ha collocato la Bastiglia in Spagna e Ludovica ha detto che ci si taglia le unghie con la lametta!